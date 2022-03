Az önkormányzat még 2020-ban a Magyar Falu Program keretében 30 millió forint támogatást nyert, melyből kicserélték a nyílászárókat, szigetelték az épületet, a vizesblokkokat is megújították, a régi parkettákat felcsiszolták, és a tornaszobát is felújították, emellett pedig az épület külső festésére is sor kerülhetett.

Tavaly az épület fűtéskorszerűsítésére is nyert a község 19 millió forintot, így valóban szép és komfortos környezetet tudtak biztosítani a kisgyermekek számára.

Nem csak a legkisebb gyerekek örülhettek új környezetnek a községben, hiszen szintén tavaly – a Mohácsi Tankerületi Központ sikeres pályázatának köszönhetően – újult meg a Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola is, mintegy 50 millió forint támogatásból. A munkálatok során megújult az épület teljes tetőszerkezete, kicserélték a nyílászárókat, a belső folyosó pedig új burkolatokat kapott.

Nagy Csaba az átadón elismerően beszélt a megvalósult beruházásokról. Mint fogalmazott, a Magyar Falu Program visszaadta az emberek hitét, a település büszke az elért fejlődésre.