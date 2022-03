Szívet melengető érzés volt belépni szerdán reggel az intézmény kapuján. Nem véletlenül élvez kiemelt helyet a mohácsiak lelkében a több mint 125 éves épület, ami kezdettől fogva iskolaként működött: szinte minden helybelinek van valamilyen közvetlen élménye róla. Vagy a nagyszülei, vagy a szülei, a gyermekei, vagy éppen ő maga járt oda, ahogy e sorok írója is egykoron. S bizony elő is törtek a régi emlékek. Többek között a tantermek olajos padlójának, a sarokban álló olajkályha illata, vagy az osztályok diszkrét félhomálya borúsabb napokon.



Mindez persze régen a múlté lett már ezt megelőzően is, de az épület 1896-os átadása óta nem esett át olyan mértékű felújításon, átépítésen, mint ami most befejeződött, a létesítmény új részekkel gyarapodott, a meglévőket pedig ától cettig újjávarázsolták. Az emelkedett perceket fokozták a bensőséges hangulatú ünnepségen fellépő gyermekek is, a tiszta szemű kisdiákok tehetségét látva megerősödött az emberben az amúgy is vitathatatlan tétel, hogyha valamire, hát az ő jövőjükre érdemes áldozni pénzt, energiát, munkát.



– Amikor másfél évvel ezelőtt a városvezetői programomat készítettem – fogalmazott az ünnepségen Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere –, arra gondoltam, hogy az elmúlt évtizedekben milliárdokból felépült épületeket, intézményeket tartalommal kell megtölteni. Az élhető város koncepció három fő elemből áll, az első, hogy adjunk munkát, ezért bővül folyamatosan az ipari parkunk. A másik, hogy a lakhatás biztosítva legyen, ezért fejlesztjük a lakóterületeinket. A harmadik, hogy a családok gyermekei helyben kaphassák meg mindazt, amire szükségük van. Az elmúlt időszakban sorra újultak meg az általános iskolák, az óvodák, teljes egészében felújították a gimnáziumot, a napokban pedig az új tornacsarnokát is átadták. Most pedig elkészült a Széchenyi is, a kormányzat, a tankerület, az országgyűlési képviselők és az önkormányzat szövetségének eredményeképp.



Bánki Erik országgyűlési képviselő a felújítás előzményeire visszatekintve összegzett:



– Ez nehéz szülés volt. 1990-től 2016-ig önkormányzati képviselő lehettem Mohácson, s már akkor is számtalanszor felvetődött az iskola felújításának jogos igénye, hiszen az épület, ami a belváros ékkövének számít, méltatlan állapotban volt.



A politikus kitért arra is, hogy az elmúlt 22 évben Mohács óriási fejlődésen ment keresztül. A helyben lakóknak mindez talán már fel sem tűnik, ám az idelátogató vendégek mindig megjegyzik, irigylésre méltó a város.



Bánki Erik – ahogy az ünnepség más résztvevői, Pávkovics Gábor, Hargitai János országgyűlési képviselő, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, és Cseténé May Zsuzsanna, a Mohács Térségi Általános Iskola intézményvezetője is – kiemelte, a most befejeződött építkezés motorja, Käszné Lebő Zsuzsanna, a Mohácsi Tankerületi Központ igazgatója volt.



Ő maga így fogalmazott: – Ez az átadóünnepség nem csupán egy projekt lezárása, hanem egy szakaszé is. Vannak olyan pillanatok, amikor meg kell állni, amikor ünnepelni kell. Ez a mostani is ilyen, ami egyben alkalom a számvetésre, a tanulságok levonására is. Ez a fejlődés alapja – monda a Mohácsi Tankerület vezetője.



A beruházás több mint 700, Mohácsról és a környező településekről bejáró tanulót érint. A főépület új tetőt kapott, a nyílászárókat, radiátorokat kicserélték, a tantermeket és a folyosókat kifestették, a padlózatot felújították. Az informatika termet korszerűsítették, az épületet új természettudományos szaktanteremmel és egy aulával is bővítették.

Az új udvari bejárat előtti lépcsőt úgy építették át, hogy az rendezvénytérként is működhessen. Az udvar is megújult, új burkolatot kapott, új utcabútorokat helyeztek ki. Mindezeken túl két épületszárnnyal bővült az iskola, új közösségi tereket, irodákat, tanári szobát, étkezőt, könyvtárat és technikatermeket alakítottak ki.