Annak ellenére, hogy szinte kivétel nélkül mindenki tisztában van vele, hogy naponta hány liter folyadékra is lenne szüksége az ő testének, mégsem mindig sikerül ezt teljesíteni. A mindennapi teendők mellett ez a "kötelezettség", ami a testünk felé van, eltörpül és csak akkor tulajdonítunk neki jelentőséget, mikor már valami féle fájdalommal, kellemetlen érzettel jelez nekünk, hogy szükség lenne egy kis folyadékra.

A témával kapcsolatban megkérdeztük H. Dóra, dietetikus hallgatót, aki elmondott pár érdekes és egyben fontos tényt a vízivással kapcsolatosan.

- Azt már szinte mindenki tudja, hogy testünk 60%-a víz, de azt kevesen, hogy ugyan különböző mértékben, de minden létfontosságú szervünk tartalmaz vizet: az agyunk és szívünk kb. 78%-a, a vérünk 86%-a, míg csontjaink 22%-a víz. Ezért, ha már 2 %-kal is, de lecsökken a víz a testünkben, az valamiféle módon jelezni fog nekünk. Lehet ez, akár fejfájás, szédülés vagy fáradtság érzet is. - Dóri azt is elmondta, hogy nem feltétlenül kell minden esetben egy pohár vizet magunkba erőltetnünk. Egy tálka friss zöldségsalátával már egy pohár víz elfogyasztását helyettesítettük, hiszen a zöldségeknek átlagosan 85-90%-a víz.

Dóri a gyakorlati munkái során is azt vette észre, hogy bizony az emberek igen nagy többsége elfelejti a folyadékbevitel fontosságát. Főként akkor, mikor fogyókúráról van szó. Pedig a szervezetnek a megfelelő működéshez, hogy az anyagcsere továbbra is hiánytalanul tudjon működni, szükség van a folyadékra.

- Gyakran előfordul az is, hogy a szomjúságérzetet összekeverjük az éhséggel. Egy fogyókúra alkalmával ezért is kell oda figyelni az ital mennyiségére, hiszen tévesen is neki állhat az ember enni, az pedig súlygyarapodással jár. - Dóri szerint rengeteg apró dologgal lehet motiválni magunkat. - Rengeteg telefonos alkalmazás létezik, ami szól nekünk mikor kell innunk, jelölni tudjuk mennyi pohárral sikerült már előrébb jutnunk a napi célhoz. De egy tetszetős kulacs, díszekkel, akár rajta található idézetekkel, meg tudja hozni a kedvet a folyadék bevitelére.