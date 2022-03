A múlt hét során látogatott el Nagy János, a közösség helyi vezetője a pécsi Karitász társaságában Barabás településre, amely szintén a magyar-ukrán határ egy kisebb átkelőhelye, a jövőben pedig egyre sűrűbb látogatásokat terveznek a menekülők megsegítése érdekében.

– Egyre többen vannak a menekültek és egyre rosszabb a helyzetük, illetve a tapasztalatok alapján egyre szegényebbek, akik Ukrajnából érkeznek. Éppen ezért nagy segítőakciót szervezünk. Hétvégén is megyünk, a jövő héten többször is, a tervek szerint rendszeresek lesznek ezek a látogatások, amíg szükséges. Kimegyünk a határra és állomásokra is, hogy helyben segítsünk a rászorulóknak, amiben csak tudunk – mondta Nagy János.

A Szent Egyed Közösség fővárosi csapata szintén hasonlóképp utazott el a határra, s a pécsi csapathoz hasonlóan ők is a menekültek elhelyezését próbálják megkönnyíteni, akár hazánkban, akár más országokban, az önkéntesek segítik a lebonyolítást.

– A közösség tagjai olyan szegény roma családoknak is próbálja megkönnyíteni ezt a nehéz időszakot, akikkel az ukrajnai közösségi társaink foglalkoztak már korábban is Kijevben és Munkácson – tudtuk meg a pécsi vezetőtől.

Arról is értesültünk, hogy Ukrajnában élő afrikai egyetemistákat is sikerült Pécsre menekíteni, akik remények szerint az itteni felsőoktatásba is be fognak tudni kapcsolódni. Bár a helyzet még igen friss és kiforratlan, változó és bizonytalan, a közösség célja az, hogy amennyiben megoldható, a környékbeli plébániák is befogadhassanak rászoruló családokat, akik a háború elől menekülnek.

A pécsi Szent Egyed Közösség a helyi szegényekről sem feledkezett meg, továbbra is látogatják és élelemmel látják el a helyi rászorulókat. Március 5-én elhunyt hajléktalan barátairól emlékeztek meg a belvárosi templomban. A szentmisén felolvasták az elhunytak neveit, és a résztvevők egy-egy gyertyát gyújtottak emlékükre. A liturgia után a közösség tagjai szeretetvendégségre hívták meg a helyi szegényeket. Akik nem tudtak eljönni, személyesen keresték fel a közösség tagjai a város perifériáján.