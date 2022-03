„Őrizd a békét, ez a harc a létért, éld tovább életünk, így vigyázz rá. Ezt énekeltük több háborúellenes dalunk egyikében, hosszú pályafutásunk alatt. És ez most sajnos nagyon aktuálissá vált. Ezért kell megvédenünk országunkat, és a magyar emberek életének biztonságát. Jelenlegi országvezetésünk ezt a békét őrzi. Ez számunkra most még a hivatásunknál is fontosabbak, és mióta tart a háború, fellépést sem vállaltunk.

Az ilyen háborúkból nekünk, magyaroknak ki kell maradnunk. A magyar országvezetés semmilyen erőszakos harci megmozdulást nem tett, és nem is áll szándékában, hanem jó szándékkal befogadja a menekülteket. Mi nem bántottunk senkit sem, és gyilkoláshoz nem fogunk hozzájárulni sem fegyverekkel, sem katonákkal.

Ezt ne akarja kérni tőlünk senki sem, mert ez két nagyhatalom háborúja, és a mi lelkiismeretes, bölcs országvezetésünk nem engedi, hogy belesodorjon minket a háborújukba bárki is. Nekünk, magyaroknak most egy megfontolt, higgadt, bölcs és hatalmas embertömeg bizalmát elnyert, négy alkalommal megválasztott miniszerelnökünk van. Nem szabad hagynunk, hogy veszélybe kerüljön életünk, biztonságunk és békénk. Ezt azzal tudjuk segíteni, hogy mindannyian elmegyünk április 3-án, és megszavazzuk a békét, a biztonságos jelenlegi országvezetés folytatását. Őrizd a békét, ez a harc a létért! Kérlek hallgass a szívedre és szavazz... a békére!”