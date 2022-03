Kertváros, Meszes, Uránváros – ezeket a városrészeket említették a Lánc utcai tömb, nem önkényesen ott élő lakói, amikor kedden látogatást tettünk az épp kiürítés alatt álló 2-es számú épületben, arra a kérdésünkre, hogy hova helyezik át őket.

Azonban többen is hozzátették, pontos címről ajtószámmal még nem tudnak, és kulcsot az új lakáshoz. Pedig úgy tudják, jövő hétig el kell hagyniuk jelenlegi lakóhelyüket, ennek ellenére biztosat ottjártunkig sem közölt velük az önkormányzat.

Arra is rákérdeztünk a lakóknál, ha már ilyen sietősen kell szedelődzködniük, legalább kaptak-e valamilyen segítséget a városházától a költözéshez.

– Semmit – szólt az egyértelmű válasz.

– Az új lakáskoncepció hiányában továbbra sem lehet biztosan tudni, hogy mik a városvezetés szándékai a Lánc utcai tömbbel, pedig a lakrész sorsa húsbavágóan érinti a több mint kétezer lakásra váró igénylőt – nyilatkozta lapunknak a Fidesz pécsi frakcióvezetője.

Csizmadia Péter még a március 22-i közgyűlésen tett fel kérdéseket a Lánc utca kiürítésével kapcsolatban a városvezetőknek, Nyőgéri Lajosnak, a témáért felelős alpolgármesternek, valamint Fogarasi Gábor bizottsági elnöknek.

Emlékezetes, Fogarasi még ellenzéki önkormányzati képviselőként azt hangoztatta, a Lánc utcai helyzetet tíz perc alatt meg lehetne oldani, ám 2019 óta ő is tagja a városvezető koalíciónak, és azóta sem történt az ügyben előrelépés. Úgy tűnik, most tényleg egy huszárvágással, tíz perc alatt akarják elrendezni a problémás tömb sorsát, de ebből egyelőre csak a kapkodás és az átgondolatlanság látszik, amit a Pécsi Civil Lakhatási Szövetség is szóvá tett nemrég. A március 22-én kiadott közleményükben ugyanis úgy fogalmaztak, „bármilyen ismert tartalom és döntés nélkül" zajlik az épületek kiürítése.

A városvezetés a nyilvánosság előtt sem igyekszik kommunikálni a Lánc utcában zajló eseményekről, a közgyűlésen Csizmadiáéknak is annyit mondtak, tizenöt napon belül kapnak választ.

A fideszes frakcióvezető szerint a városvezetés ezzel arra játszik, hogy ne az országgyűlési választás előtt kelljen válaszolniuk a kínos kérdésekre.

Csizmadia lapunknak kijelentette, jelenleg úgy tűnik, átgondolatlanul helyezik el szerte a városban a Lánc utca lakóit, ami inkább a méhkas felbolygatása, mint a probléma megoldása.