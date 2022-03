– Úgy mondják, csak az az igazi férfi, aki legalább egy házat felépít.

– Hát akkor én elbüszkélkedhetek annyi új épülettel, ami egy századnak is elegendő lenne. Hogy csak néhányat kiemeljek, az első munkám a Szikra Nyomda volt, de aktívan részt vettem a belváros rekonstrukciójában, a mohácsi kórház, a szigetvári lakótelep, a Lánc utcai rendelőintézet, mecseki társasházak, a Cella Septichora, a Science Building építésében is. A PTE beruházási főmérnökeként pedig volt olyan ötéves időszak, amikor 50 milliárd forint felett valósítottunk meg projekteket.

– Mit jelent ekkora munkáknál az építésirányítói szerep?

– Kicsit olyan, mint a futballbíró vagy a karmester tevékenysége, nem hagyja eltéríteni a megvalósítást a közjó szolgálatától, esetemben a pécsi polgárok érdekeitől. Nem kis feladat itt igazságosnak lenni, mert az egyéni és a csoportérdekek jókora pénzösszegeket mozgatnak, lehetőleg saját haszonra.

– Tüke pécsi?

– Beremenden születtem, de a fél várossal barátságban, munkakapcsolatban vagyok immár hatvan esztendeje. S bár nekem most nincs szőlőm, közel harminc éven át egy nagy családi szőlőterületet műveltünk testvéreimmel és szüleimmel Daindolban.

– Idén lesz 75 éves. Tanít még a PTE Műszaki Karán?

– Négy cikluson át voltam dékánhelyettes, húsz éven át vezettem az építéskivitelezési tanszéket és ma is oktatok, de már csak mesterkurzuson, óraadóként, továbbá néhány egyetemi beruházás tervezését irányítom. Mindemellett még a munkások is „tanár úrnak” hívnak.

– A Baranya Megyei Mérnöki Kamarának 16 éve az elnöke. Ott hogyan tovább?

– Megháromszorozódott a tagságunk ebben az időszakban, szabályozott minden ágazatunkban a tervezés, a kivitelezés, a továbbképzéseink pedig ösztönzően működnek. Most már átadom a stafétabotot, azzal az útravalóval, hogy a mérnöktársadalom túl kis helyet szorított eddig magának a politikai életben, a fontos döntésekben, és ezen a téren még sok a teendő. Tanácsokkal továbbra is segédkezem, emellett műszaki igazságügyi szakértőként is ténykedem.



Igen aktívan él 75 éves korában is



Dr. Kukai Tibor Beremenden született 1946-ban. A Pécsi Építőipari Technikumban érettségizett, a BME-n szerkezetépítő mérnökként diplomázott. A Tanácsi Magas- és Mély­építő Vállalat főmérnöke volt, majd a rendszerváltás után a vállalatból alakult cég igazgatója lett. Ledoktorált, 30 éve tanít a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán és a jogutód PTE Műszaki Informatikai Karon. Fia, Tibor (45) építőmérnök, lánya, Annamária (42) oktatásszervező, hat unokája van. Aktív teniszező, rendszeres színházjáró, ugyanakkor lelkes barátja a jazz- és klasszikus koncerteknek.