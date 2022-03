A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, ezért kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség.

Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség.

Azon oltatlan személyek, akik fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a betegségből történt felgyógyulás után, olthatók. A negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár az oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.

Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Ami az országos adatokat illeti, az elmúlt négy napban 3322 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 824 089 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 66 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 961 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 672 699 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 106 429 főre csökkent. 2205 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen.

6 399 894 fő, közülük 6 181 814 fő a második, 3 831 952 fő a harmadik, 238 793 fő már a negyedik oltását is felvette.