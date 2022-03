A vásárcsarnokban sokan azért vásárolnak, mert megbíznak az őstermelők, árusok árukínálatában. Tudják, amit hazavisznek, az jó minőségű és ellenőrzött forrásból származik. Egy problémát emlegettek tegnap: azt, hogy az árak emelkednek, de azt hozzátették, máshol is így van ez.



– Sajnos már nem csak a déligyümölcsökről beszélek, hanem a primőr termékekről. Nézzék meg a zöldhagymát, piros retket: egy csomag lassan már 300 forintba kerül – említi egy középkorú hölgy, miközben az árakat írtuk össze a piacon.



Egy örömhírt azért megtudtunk: megjelent már a magyar paradicsom, a mórahalmi, a szigetvári, ami remélhetőleg olcsóbb lesz a külföldinél. Ez pedig nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy a vásárlók ezeket fogják majd keresni az árusoknál.



A piacon már most is több paradicsomfajtából válogathatunk, van olasz ökörszív, népszerű a datolya, de egyre több helyen kapható magyar paradicsom is. Sokan abban bíznak, hogy jövő héten a koktélparadicsomból már nemcsak piros, hanem sárga és barna színű is kapható lesz. Zs. J.



Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (forint/kilogramm vagy darab, doboz)