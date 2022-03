A Mecsekerdő 2006-ban kezdte el fejleszteni és átalakítani kulcsosházait. Ripszám István, a Mecsek­erdő Zrt. vezérigazgatója elmondta, fontosnak tartják a fokozatosság elvét, az infrastruktúrák hagyományos stílusának megőrzését, a mértéktartó, hivalkodást kerülő megjelenést – ugyanakkor törekednek a korszerűsítésre. Erre jó példa a felújított Gubacsos kulcsosház is.



A vezérigazgatót arról is kérdeztük, hogy a járványhelyzet okán többen választották-e az erdei kikapcsolódást, mint korábban.



– Egyre nő az igény az erdei szálláshelyekre, szignifikáns az összefüggés a járvánnyal. Sokáig egyedül az erdőben lehetett maszk nélkül, szabadon sétálni, úgy látszik a vírus kapcsán sokak számára felértékelődtek, és több figyelmet kaptak a közelünkben található értékek. Rengeteg embert megmozdított ez a helyzet, volt, aki nagyvárosiként hetekre bérelt erdei házat. Azóta is megmaradt az érdeklődés, sok a visszatérő vendég – számolt be Ripszám István.



Jelenleg öt kulcsosház üzemel, melyek az erdő mélyén várják a látogatókat. A vezérigazgató elmondta, az olyan vadromantikus, forrásvízzel és villany nélkül működő szállás is népszerű, mint a Réka kunyhó. Hasonló a Büdöskúti kulcsosház is. A többi három a mai kor igényeihez igazodó, vízzel és villannyal ellátott épület, 2021-ben újították fel és adták át a Gyopár kulcsosházat, amely főként turisztikai és szórakozási célokat szolgál. Ezt követte az abaligeti és orfűi turisztikai kínálatba illeszkedő Gubacsos kulcsosház. A Pusztabányai ház is korszerűsítés alatt áll, ezt főként klasszikus túrázók, iskolai csoportok veszik igénybe.



– Az idei év végéig fokozatosan tervezzük megvalósítani a házak korszerűsítését olyan módon, hogy a modern igényeknek megfeleljenek, komfortosabbá váljanak és több vendég számára biztosítsanak elhelyezést, miközben a romantikus hangulatuk is megmarad – mondta el a vezérigazgató.



Ezen felül további 14 objektum van még a Mecsekerdő tulajdonában, amelyek közül a jövőben, ha igény mutatkozik rá, üzemképes állapotba hozhatók további szálláshelyek. Ezek közt egészen nagy épületek is vannak, mint például a németlukafai háromszintes magtár.



Varga Jenő, a kulcsosházak kezelője elmondta, az erdőmélyi házak gyakran menedékül szolgálnak a túrázók számára, akik bármi okból szorult helyzetbe kerülnek, netán lekésik a buszt.



– A kulcsosházak világát alapvetően a bizalom légköre lengi körül. A rendszer csak ilyen alapon tud megfelelően működni – mondta Varga Jenő, aki számos túrázónak segített már hirtelen szállást találni az erdőben.



– Ez a bizalom mindkét fél részéről elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon, jó minőségben és sokak számára elérhetőek legyenek a kulcsosházak. Fontos, hogy a látogatók vigyázzanak az épületekre, s olyan állapotban hagyják el azokat, amilyen őket is fogadta – fogalmazott a kulcsosházak kezelője.



Megújult a Gubacsos kulcsosház



A Gubacsos kulcsosház felújításával alacsony árfekvésű, ugyanakkor magas szolgáltatási minőséget nyújtó szálláshely jött létre. A megújult kulcsosház összesen 12 fő számára nyújt kényelmes pihenési lehetőséget immár egész évben. Az épület új, modern bútorzatot kapott, a konyha felszerelése lehetőséget biztosít a teljes önellátásra. A szálláshely fatüzelésű kályhával fűthető, áramvételi lehetőséggel ellátott. Az udvaron lehetőség nyílik pihenésre a fedett filagória alatt, a kerti szalonnasütéshez és bográcsozáshoz pedig egy erre alkalmas tűzrakóhelyet alakítottak ki. A kulcsosház felújítása tavaly márciusban kezdődött, amely 43 millió forintból valósult meg, ennek közel 12 százalékát a Mecsekerdő biztosította.