Pécsen, a keleti városrészben, az Apafi Mihály utca és a Bocskai utca találkozása melletti füves területen is létrehoztak egy kutyafuttatót, lakossági kezdeményezésre. Az egyik környéken lakó aláírásgyűjtéssel fordult a helyi önkormányzati képviselőhöz, Hencsei Zsolthoz. A területen az elmondásuk szerint korábban egy rozoga játszótér maradványai voltak, és gyerekek helyett inkább a hajléktalanok törzshelye volt. Végül összesen százharmincnégy aláírás gyűlt össze a környékbeliektől, és tavaly ősszel pedig meg is nyílt a közpark.



Sajnos a létesítménynek nem mindenki örült. Olvasóink egy elharapódzott vita kapcsán keresték meg szerkesztüségünket. Arról számoltak be, hogy egy környékbeli férfi jelenik meg kora esténként a területnél, lakattal a kezében, azért, hogy lezárja a területet. Egy helybéli hölgy arról számolt be, hogy a férfi a helyi képviselőt, Hencseit hívta fel, hogy intézkedjen az ügyben. Az esettel kapcsolatban megkerestük mi is Hencsei Zsoltot, hogy beszéljen a részletekről, ám cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ tőle.



Az elkeseredett lakók a rendőrséghez fordultak elsőként, akik a Biokomhoz, mint üzemeltetőhöz irányították a problémát. A Biokom munkatársai levelében arról tájékoztatták a lakosokat, hogy megállapítottak nyitvatartási időt, ám lakattal nekik nem áll módjukban lezárni a területet. A problémára a helyiek nem találtak más megoldást, mint hogy az önhatalmúan feltett lakatot önhatalmúan levágták. A nyitvatartási időt egyébként ottjártunkkor is betartották a tulajdonosok, azonban a nyári időszakban, kánikulában az esti órákban lenne alkalmas a park az állatoknak a mozgásra. A környékbeliek elmondták: felháborítónak tartják, hogy száznál is több helybéli támogatja és használja örömmel a létesítményt, míg - tudomásuk szerint - egyetlen egy lakó miatt keretek közé szabják a lehetőséget.





Ennek kapcsán megkerestük a Biokomot. Elmondták, hogy a nyitvatartási idő megállapítása is, valamint annak módosítása is képviselői kérésre történik. Tájékoztatásukban az áll, hogy "A kutyafuttató nyitvatartási rendjére vonatkozó kérést a területileg illetékes önkormányzati képviselő a lakossági egyeztetést követően határozza meg, ebből kifolyólag ezen abban az esetben tudunk változtatni, ha előzetes lakossági egyeztetés után a képviselőtől ilyen jellegű kérés érkezik."

Az általunk megkérdezett helyi lakók sajnos nem tudnak egyeztetésről, és nehezményezik is annak elmaradását, hiszen mindenképp jelezték volna azt, hogy nyáron szeretnék a későbbi órákban is használni a kutyafuttatót.