Egyetemistaként beleszerelmesedtem a tarokk-kártyajátékba. Volt valami ősi zamata, rituáléja, és még a kártyalapok is egészen különlegesek. A XIX. századi nagyjainkra emlékeztető társasági szórakozás nem túl egyszerű,valahol az ulti és a bridzs között helyezkedik el, a szabályai is a két kártyajátékból keverhetők ki. Aztán, valószínűleg éppen a nehézsége miatt, a civil életemben már alig találkoztam ezzel a kártyajátékkal.

Ám az utóbbi időben feltámadt a tarokk, egyre többfelé alakulnak ilyen klubok, nyugdíjasoknak pedig kifejezetten ajánlott, mert ragyogóan fejleszti a logikai készséget, megdolgoztatja a memóriát, megmozgatja a kombinatív készséget, ugyanakkor igazi közösségi játék, ahol minden menetben változik a partner, akihez mindig más módon kell alkalmazkodni. Ugyanakkor például egy XXI-fogásnak olyan koreográfiája van, ami a legjobb sakkfeladványokra emlékeztet. Mindemellett azt meg kell jegyezni, hogy nem magyar az előzménye: a játék alapja a XVI. századból és Olaszországból származik, viszont ma is űzik Európa legtöbb országában.

Pécsi lehetőségek



A pécsi nyugdíjasoknak pedig a Nyugdíjasok Egyesülete és a Pécsi Kulturális Központ berkein belül működik egy tarokk szakosztály a Pécsi Szenior Teniszklub részeként, mely nyáron a PÉTÁV mögötti salakos teniszpályánál egy lakályos teraszon jön össze, ha pedig az időjárás azt diktálja, akkor bevonulnak minden héten csütörtökön 15 órakor a PKK épületébe (egykori Szivárvány Gyermekház). Mindemellett a korhű hangulat is előkerült már, miután egy ideig a Zsolnay Étterem szivarszobájában zajlottak a kártyaküzdelmek, mondhatni autentikus hangulatban, Jókai Mór és Mikszáth Kálmán korának megidézésével.

Alkalmanként 3-4 asztalnyi társaság találkozik itt, és Tiszai László – ő már több mint hetven éve űzi a játékot, melynek alapjait tizenévesen a pécsi püspöki iskolában sajátította el – segíti szakmai tanácsaival a kártyázókat. 2015-től pedig már szakosztályként működnek, 2019-től Balogh Teréz vezetésével. Egész évben a PKK Kupáért küzdenek és tavaly örökre eltávozott klubtársuknak, Nendtvich Andor egykori pécsi polgármester unokájának, Kálmán Endréné Klárikának emlékére rendeznek versenyt, valamint idén negyedik alkalommal rendezik meg a Csendes Zsuzsa-vándordíjért az emléktornát. Utóbbit legutóbb 2019-ben éppen a szakosztályvezető Balogh Teréz nyerte meg, aki 2014-ben a nulláról indulva kapcsolódott be a folyamatosan fejlődő tarokk-klub életébe. Vagyis nem kell túlságosan megijedni, nem olyan nehéz ez a játék, 4–5 év tanulással igen magas szintre lehet eljutni.

Ahol bekapcsolódhatunk

Elmondható ugyanakkor, hogy a tagság alapos felkészítéssel, úgymond edzésekkel készül a kártyacsatákra, rendszeresen töltenek ki tudásfelmérő teszteket, és a mester, Tiszai László folyamatosan tart ismertető tanfolyamokat. A társaság saját Facebook-tarokkcsoportot (https://www.facebook.com/groups/267492128555201) is működtet, melyhez bármikor bárki csatlakozhat, de igaz ez a csütörtöki találkozókra is, ahol személyesen fogadják az új jelentkezőket.

Hogy mire készülhet itt egy klubtag, az kitűnik a 2022-es esztendőre összeállított tervezett programjukból. Eszerint az ismertetett kupákon, emléktornákon túl tarokktúrára indulnak Kövestetőre, de a Malomvölgyben és a Zsolnay Negyedben is lesz játékkal összekapcsolt kirándulás, valamint szeretnék vendégül látni a pécsi gyökerekkel rendelkező Vámos Miklós írót, aki a teniszt és a tarokkot is előszeretettel gyakorolja.