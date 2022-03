A baranyai megyeszékhelyre is ellátogat az Országos Gaming Expo, avagy OGEX, amely amatőr és profi játékosoknak, fiataloknak és időseknek is érdekes szórakozást nyújthat pénteken.

Az Expo Centerben 11 órától este hétig tartó rendezvény keretében rendezik a FIFA (labdarúgás szimulátor) e-sport versenyt is. A gaming roadshow eddig már hat nagyvárost érintett, s most Pécsett is lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy kipróbálja magát a videójátékokban, társasjátékokban, videójátékos kompetencia felmérésben, valamint egyéb fizikai aktivitást igénylő játékokban is. Emellett Star Wars-kiállítással, cosplayerek vonulásával, retró játékokkal várja az érdeklődőket az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület.