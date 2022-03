Patacsi Evelin, a Szentlőrinci Járási Hivatal vezetője a helyszínen elmondta, évekkel ezelőtt még három különböző épületben működtek a szervezti egységek, mára azonban sikerült egy helyszínre költöztetni az ügyintézést. A hivatalvezető köszönetét fejezte ki Horváth Zoltánnak, a Baranya Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a megújuláshoz nyújtott segítségéért.



Horváth Zoltán hangsúlyozta, a lakosság immár egy helyen intézhet el minden, az állammal kapcsolatos ügyet. A kormánymegbízott elmondta, hogy a fejlesztés a 2010 óta működő polgári kormány decentralizációs törekvéséről is tanúskodik, amely a korábbi központi gondolkodás után új irányt szabott a közigazgatás számára is: a cél az, hogy a hivatalos ügyeket minél közelebb intézhessük lakóhelyünkhöz.

A Szentlőrinci Járási Hivatal tetőtér-beépítésében így a vidék felemelkedését célzó állami gondolkodás is megmutatkozik, amely figyelembe veszi a kisebb területi egységeket, a járásokat, a községeket is.



Nagy Csaba országgyűlési képviselő köszöntőbeszédében arra, a sokak számára ismerős élményre hivatkozott, miszerint sok évvel ezelőtt még gyakran előfordult, hogy öt órába telt egy lejárt személyi igazolvány megújítása. Ezzel szemben Szentlőrincen és a többi kormányablakban ez ma már sokkal gyorsabban megy a felkészült és elkötelezett ügyintézőknek köszönhetően.

A térség országgyűlési képviselője azt is hozzátette, az itteni hivatalnak olyan jó a híre, hogy vannak, akik Pécsről is ide járnak ügyeket intézni. Beszélt arról is, hogy a bővítés jól illeszkedik azoknak a fontos beruházásoknak a sorába, amelyek szintén hozzájárulnak a település élhetőbbé tételéhez.



A köszöntőbeszédeket követően Dohány Zoltán római katolikus plébános és Sümegi Péter református lelkész Isten áldását kérték az épületre, dolgozóira és az ügyfelekre. Az újonnan beépített tetőteret ezt követően tekinthették meg az egybegyűltek, ahol ünnepélyes szalagátvágással avatták fel az új irodákat.