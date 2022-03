A Pécsi Ipari Vásár helyszíne többször változott. Volt hogy a vásárt a Köztársaság téren rendezték, de otthont adott a műjégpálya melletti terület is. Látogatókból, érdeklődőkből sosem volt híján. Nem volt ritka, hogy a látogatók száma meghaladta a százezret. A Magyar Államvasutak is segített, hisz a Pécsi Ipari Vásár idejére kedvezménnyel kedveskedett, 33 százalékos utazási kedvezményt biztosított.

A vásárok zárónapján ünnepélyes keretek között átadták a díjakat. A látogatók is örülhettek, ugyanis akkor tartották a tombolasorsolást, ahol hétvégi házat, hordozható színes televíziót, mini hifitoronyt, sőt élő majmot is sorsoltak. A vásár színfoltjai voltak a divatbemutatók, melyek mindig nagy tömegeket vonzottak. Nagy volt a forgalom a kézművesek utcáján és a megfáradt, megéhezett, szomjazó látogatókra is gondoltak. Több kerthelyiség és büfékocsi várta friss csapolt sörrel, étellel a látogatókat.

És egy érdekesség: 1985-ben a legnagyobb keletje az akkor piacra dobott szalmakalapnak volt.