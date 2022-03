– Az Ős-Dráva Program egyik jelentős beruházásának a végére sikerült pontot tenni – vélekedett Nagy Csaba, az Ormánság fideszes országgyűlési képviselője a sellyei Ormánság Közösségi Házban csütörtökön.

Az ünnepi eseményt azért szervezték meg, mert nemrég elkészült a program keretében megvalósított új vízvisszatartási rendszer, amelynek köszönhetően javulhat a térség vízgazdálkodása.

Nagy Csaba úgy vélekedett, hogy a megépült műtárgy-rendszer nemcsak léptékei miatt példa nélküli Magyarországon, de a környezetvédelmi szempontból is nagy a jelentősége.

A program eddigi eredményeit sorolva a képviselő megemlítette az Ős-Dráva kerékpárútat, valamint az Ős-Dráva Látogatóközpontot is. A képviselő úgy értékelte, ezeknek a turisztikai fejlesztéseknek a hatása szabad szemmel is látható, elég csak meglátogatni a kémesi halászcsárdát, amely minden hétvégén tele van.

Nagy Csaba kifejtette, az Ős-Dráva Program hullámain más támogatási rendszerek is elindultak, ilyennek nevezte a református templomok felújítását, de a Magyar Falu Programot is, amelyet a miniszterelnök éppen Vajszlón jelentett be annak idején.

A képviselő hozzátette, az Ős-Dráva Programnak köszönhetően olyan fejlesztések jutottak el a térségbe, amelyekről korábban álmodni sem mertek.

Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke beszédében úgy vélekedett, hogy a nagyszabású vidékfejlesztési programok kezdeteit 2010-hez, a polgári oldal hatalomra kerüléséhez lehet kötni. Mint mondta, az új kormány azt tűzte ki célul, hogy vidéken ne legyen rosszabb az életminőség, mint a városokban.

A 2010-ben elindított Ős-Dráva Program olyan területfejlesztési projekt, melynek célja, az Ormánság térségének jövedelemtermelő képességének javítása. Kezdetben jórészt infrastrukturális és turisztikai fejlesztések zajlottak a program keretében, majd 2017-ben indult el az új vízkormányzási rendszer kiépítése, mely nemrég el is készült.

A körülbelül 13 milliárd forintból megvalósuló beruházás lényege az volt, hogy az egyre gyakoribb aszályos időszakok alatt is biztosítsa az Ormánság megfelelő vízellátását. Ennek érdekében a terület legnyugatibb pontján, a potonyi vízkiemelő művel szivattyúzzák a vizet a Drávából, ezzel táplálva az Ős-Dráva főcsatornát, amely így a gazdáknak és a természetnek is folyamatosan vizet biztosít.

A főcsatorna 26 kilométeren keresztül szállítja, és több mellékágon teríti szét a vizet gravitációs módszerrel 600 négyzetkilométeres területen.