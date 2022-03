Március 13-án a Siklósi vár csapata tartott színes programokat, arcfestést, kézműveskedést a családoknak. Március 15-én a déli harangszóval egy időben a vár vitézei díszlövést adtak le a várfalról 1848 hőseinek tiszteletére. Videó is készült ebből az alkalomból, ez a vár Facebook oldalán, illetve Youtube csatornáján is megtekinthető. A fegyverteremben tartott kézműves foglalkozás is nagy sikert aratott, a gyerekek a szabadságharchoz kapcsolódó emlékekkel ismerkedhettek meg.

A hagyományőrzők fegyverbemutatója iránt is nagy érdeklődés mutatkozott – ettől az évtől kezdve ünnepi alkalmakkor több vitéz egyszerre ismerteti meg a nézőket a korabeli viselettel, fegyverekkel, az eszközök használatából látványos bemutatókat is tartanak, ezt március 18-án a Fiume Barátai Egyesület hadtörténeti szimpóziumának résztvevői is láthatják.