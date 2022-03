A Balokány-liget az elmúlt években folyamatosan szépült, a fejlesztések pedig az idei évben is folytatódnak. A BIOKOM NKft. a Balokány-ligetért Egyesülettel együttműködve már meg is kezdte a helyszínen a munkát, amelynek során többek között megújul a sétány és a színpad előtti nézőtér, valamint létesül egy új játszótér is.

A munkálatok végeztével a liget minden korosztály számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget biztosít majd, és így ismét méltó lesz régi hírnevéhez.