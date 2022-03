– Egyre többen érdeklődnek a program iránt, illetve van egy erős mag, akik minden koncerten részt vesznek. A térzenék június végéig folytatódni fognak, várhatóan keddi napokon, továbbra is ingyenesen. A jó idő beköszöntével pedig az eredeti tervek szerint egyre többet lehet majd szabadtéren megtartani a koncerteket, ezáltal is még többen hallhatják majd a klasszikus zenei dallamokat – számolt be Kastal Orsolya, a Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha vezetője.



A szabadtéri koncertek során akár a járókelők útközben is felfigyelhetnek a zenére, s csatlakozhatnak a közönséghez.

A Térzene Programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) indította szerte Magyarországon. A kezdeményezés a települések közterein biztosít rendszeresen minőségi zenei élményt a lakosság számára: klasszikus-, világ- és népzenéje egyaránt hallható. Ez lehetővé teszi, hogy a zeneművek a társadalom szélesebb rétegéhez eljussanak, olyan településeken is megszólaljanak a dallamok, ahol korábban nem, vagy csak ritkábban találkozhatott a közönség hasonló programokkal.



Szentlőrincen a Pannon Filharmonikusok művészeivel kötöttek megállapodást a szervezők, így minden alkalommal a pécsi zenekar tagjai adnak elő néhány fős kamaraformációkban kisebb hangversenyeket a településen.