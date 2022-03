– Orbán Viktor miniszterelnök úr aláírta a Szentlőrincen tervezett tan­uszoda-beruházás megvalósítására szóló kormányhatározatot, mely biztosítja a tanuszoda megépítéshez szükséges 1,7 milliárd forintot – közölte a képviselő.



Nagy Csaba arról is tájékoztatott, hogy a munkaterület átadás-átvételéről a kivitelezővel, a Szabadics Építőipari Zrt.-vel már megkezdte az egyeztetést a beruházó, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sport­üzemeltetési és Közbeszerzési (MBSK) Zrt.

Elkészültek a tanuszoda látványtervei is, ez alapján az épület egyszerűen tagolt, a két medencével ellátott medencetérből és az ezt kiszolgáló két öltözőszárnyból áll. Az egyik úszómedence 25-ször 15 méter méretű, a tanmedence pedig 10-szer 6 méteres lesz, ezekhez kapcsolódnak majd az uszodateret kiszolgáló öltözők és egyéb helyiségek is.



A két öltözőblokk között egy előtér található majd, ahonnan a medencetérbe is beláthatnak a látogatók, ez a tájékozódást is elősegíti. Az épület kiszolgáló gépészeti terei nagyrészt a tetőtérben, vízgépészete pedig a pincében lesz elhelyezve.



– Tanuszodaként a járáshoz tartozó valamennyi iskola diákjai számára itt fogják tudni megtartani az úszásoktatást, így sok Szentlőrincen kívüli gyermek is sportolhat majd itt. Egyszerre 80 főt tud majd befogadni a létesítmény, az oktatási időn kívül pedig az úszni vágyó közönség kiszolgálására is alkalmat biztosít majd, így a mindennapi sportélet lehetőségeit is javítani fogja – mondta el lapunknak Nagy Csaba.



A szentlőrinci tanuszoda a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretén belül valósul meg. Ez a fejlesztési program 2014-ben indult, s ennek keretén belül számos tornaterem, tanuszoda és tanterem épül és újul meg Magyarország oktatási intézményeiben országszerte.

Több generációt szolgálnak a létesítmények

A helyszín kiválasztása kiváltott némi vitát a helyiek körében. Bár az épület az iskola közelében kap helyet az Ifjúság útja mentén, az úgynevezett szánkózódombon, néhány lakos kifogásolta a területválasztást és a telek körülhatároltságát, mely határt szabhat a lehetséges jövőbeli turisztikai célú fejlesztéseknek, ez a Facebook-kommentekből is látható.

– A helyszínt Szentlőrinc polgármestere és testülete választotta ki, így ez az ő feladatuk és felelősségük volt – mondta el lapunknak Nagy Csaba. Szentlőrincen az elmúlt időszakban számos fejlesztés valósult meg a kormány támogatásával. 2020-ban készült el a várost és a településrészét, Tarcsapusztát összekötő kerékpárút. – Nemrég megújult a labdarúgó-stadion is, ahol több mint 200 fiatal focizik. A tanuszoda megépülésével Szentlőrinc a sport területén nagyot tud előrelépni, a járásból mindenkinek, aki szeretne, lesz lehetősége sportolni – fogalmazott Nagy Csaba országgyűlési képviselő.