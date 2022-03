Kereszténység, esélyteremtés, a cigányság felzárkózása címmel tartott a közelmúltban egész napos konferenciát Nagyharsányban, az általános iskola sportcsarnokában a Pécsi Egyházmegye társszervezésében a Dunamelléki Református Egyházkerület – a rendezvény fő témája a hátrányos helyzetű családok és térségek felzárkóztatása volt.



A reggel kilenc órakor kezdődő zenei nyitányt követően Szabó Róbert, drávaszabolcsi református lelkipásztor bibliai gondolatokkal nyitotta meg a rendezvényt, majd dr. Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet.

Ezt követően Felföldi László megyéspüspök tartott előadást „Keresztény értékek a hátrányban élők felzárkóztatásáért” címmel, majd Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke előadását hallgathatták meg a résztvevők, amelynek címe: „Keresztyén közösségek és szolgálattevők az esélyteremtésért”.



A Pécsi Református Kollégium kamarakórusának énekét követően Sztojka Attila kormánybiztos a roma felzárkóztatás érdekében végzett kormányzati cselekvéseket mutatta be előadásában, a délután folyamán pedig több, a konferencia tematikájához illeszkedő érdekes referátum is terítékre került, ezenkívül iskolák, tanodák egyesületek munkájának bemutatásán keresztül jógyakorlatokat is megismerhettek a résztvevők, a felzárkózás-segítés, esélyteremtés területén.