Közös, az április 3-ai országgyűlési választással kapcsolatos nyilatkozatot olvastak fel a Fidesz-KDNP pécsi képviselőjelöltjei, Hoppál Péter és Kővári János, valamint Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlési elnökének jelenlétében a helyi '56-os szervezetek delegáltjai hétfőn a Megyeházán közös sajtótájékoztatójukon.

Íme a teljes közlemény változtatás nélkül:

A múlt szót emel a jövőért

A Pécs-Baranyai ’56-os szervezetek nyilatkozata

Hazánk történelmi válaszút előtt áll. 100 évente esett meg, hogy a magyar nép puszta kézzel nekitámadt elnyomóinak, hogy kivívja szabadságát és nemzeti függetlenségét. Elnyomóinak azonban mindig akadt külföldi hátországa, amelynek segítségével szabadságharccá vált felkeléseinket leverték, vérbe fojtották. A 65 éve történt forradalmunknak és szabadságharcunknak az utolsó pécsi harcosai állnak itt Önök előtt. Mi 1956-ban húsz éves fiatalok voltunk. A forradalom hívó szavára tétovázás nélkül álltunk a szabadság ügye mellé, és tevékeny résztvevői voltunk az eseményeknek. Az életünket is készek voltunk feláldozni a Hazáért. Hála a sorsnak, hogy Pécsett és Baranyában véráldozat nélkül győzött a forradalom. A városok és falvak utcáin felvonuló ezrek és ezrek olyan erővel, elszántsággal és lelkesültséggel fejezték ki a szabadság és nemzeti függetlenség iránti vágyukat, hogy ennek a kommunista hatalom nem mert és nem tudott ellenállni. Közénk lehetett volna lőni, ahogy az országban sok helyen megtörtént, (vagy ahogy a Mecseki Láthatatlanokkal hetekkel később meg is tették). A forradalom így is napok alatt győzedelmeskedett, összeomlott a gyűlölt kommunista rendszer.

A magyar nép most ismét választás előtt áll, április 3-án parlamenti választások lesznek. De 32 év után itt maradtak és most is aktivizálódnak a kommunista múlt szellemi örökösei, és újra a hatalom megragadására készülnek. Itthoni erőtlenségük ellensúlyozására ma is megvannak külföldi támogatóik. Ezeknek a félelmetes és agresszív erőknek az a célja, hogy eltérítsék Magyarországot arról az útról, amelyen tizenkét éve halad. Hazánk az elmúlt évtizedben soha nem látott gazdasági, társadalmi, népjóléti fejlődést produkált. Emelkedő nemzet lettünk! Magyarország minden polgára saját sorsában érzékelheti ezt a jobb életet, biztonságot, szolidaritást és ígéretes jövőképet. Ezt az érzést mi ’56-osok határozottan és reményt keltően magunkénak valljuk. Szeretnénk és elvárjuk, hogy azok a honfitársaink, akik nem népben-nemzetben gondolkodnak, hanem beszűkült, önző szemléletükkel a nemzet sorsa iránt érzéketlenül csak az egyéni boldogulásukat tartják szem előtt, belátnák, hogy ma nincsen egyéni út. Közösségekből felépülő társadalomban élünk, és csak együtt, közösen biztosíthatjuk hazánk további boldogulását és reményteljes jövőjét. A mai kiélezett, háborús fenyegetés idején mindezeken elgondolkozni, félretenni a korábbi nézetkülönbségeket, és a fenyegető káosz helyett a biztonságot és a stabilitást támogatni, megfontoltan, helyesen dönteni hazafiúi felelősség és kötelesség!

Ezeknek a gondolatoknak a kifejtésével azt kívántuk kinyilvánítani, hogy mi ’56-osok nem tétlenül nézzük gyermekeink, unokáink, egész HAZÁNK sorsdöntő választási küzdelmét, hanem hitelességünkkel és töretlen hitünkkel szeretnénk rábírni közömbös és bizonytalan honfitársainkat, hogy e sorsdöntő választásokon az egyetlen helyes útra adják voksukat. Teljes erkölcsi erőnkkel támogatjuk azt a politikát, amely az elmúlt 12 évben úrrá lett az egymást követő válságokon, és amely képes arra, hogy Magyarország útja töretlenül folytatódjék azoknak az értékeknek és céloknak a megőrzése érdekében, amelyek elősegítették hazánk gazdasági, társadalmi és szellemi felemelkedését. Egyben ez a politikai erő bír olyan tapasztalattal és nemzetközi súllyal, amely képes a mai kihívások idején megőrizni hazánk stabilitását és biztonságát is.

Jelen nyilatkozatunkkal kinyilvánítjuk, hogy a vasárnapi sorsdöntő országgyűlési választásokon Baranya megye és Pécs FIDESZ/KDNP képviselő-jelöltjeit, Dr. Hoppál Pétert és Kővári Jánost tartjuk alkalmasnak arra, hogy ezekért a célokért munkálkodjanak.



Legyen béke, legyen szabadság, legyen egyetértés!

A HAZA MINDEN ELŐTT!

POFOSZ: Tar Tiborné



’56-os Szövetség: Czukor Antal



Recski Szövetség: Dr.Jäger László és Weinhardt Béla



’56-os Diákparlament Társaság: Dr. Debreczeni László és Péterfia Zoltán