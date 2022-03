A maszkviselés eltörlésével kapcsolatos kormányrendelet vagy nem jutott el mindenkihez, vagy sokan már annyira megszokták az eszközt, hogy automatikusan, mintegy pavlovi reflex­ként nyúlnak érte, mielőtt betérnek egy üzletbe.

Mivel a rendelet március 7-én lépett életbe, így hivatalosan hétfőn éjfél után vehette le a maszkot az, aki ekkor épp olyan helyen tartózkodott. Elmentünk egy pécsi benzinkúthoz, hogy megnézzük, miként zajlik ez a gyakorlatban. Nos, az alkalmazottaknak már amúgy is csak az állukon lógott maszk, majd éjfélkor boldogan szabadultak meg tőle. Vásárló nem tartózkodott a helyiségben, a kút előtt azonban ketten is álltak, akik kivárták az éjfélt és csak utána mentek be a pénztárhoz fizetni.

Reggel figyeltük a buszmegállókat: a hajnali órákban még magas volt a maszkot viselők aránya, dél felé azonban már csak elvétve, főleg idősebbeken lehetett látni védőfelszerelést. Mivel hétfőtől sehol sem kötelezhetnek maszk viselésére – kivétel a szociális és egészségügyi dolgozók esetében, az idősotthonokban és szociális intézményekben marad ez a szabály –, ezért is értesültünk meglepődve arról, hogy az egyik pécsi általános iskola igazgatója továbbra is kötelezővé teszi a gyerekeknek a viselését a közösségi terekben. A szülőknek írt indoklás szerint a rotavírus-fertőzés miatt kell a tanulóknak továbbra is védőfelszerelést húzniuk a folyosón és a zsibongóban.

Mulatságos volt délelőtt a pécsi Árkád bejáratánál ácsorogni, hiszen tíz emberből kilenc nyúlt automatikus mozdulattal a zsebéhez a bejárathoz lépdelve. Egy részük a bevésődött mozdulattal maszkot vett elő, mások viszont elmosolyodva üresen húzták ki a kezüket a kabátzsebből. Odabent az üzletközpontban többeket láttunk, akik maszkban sétálgatott a kirakatok előtt, majd látván, hogy mások fedetlen arccal jönnek-mennek, maguk is levették a védőeszközt.

Általánosságban nézve azt tapasztaltuk, hogy a pécsiek örülnek, hogy megszabadulhattak végre az elmúlt években az életük részévé vált maszktól. A kormányrendeletnek maximum az a bankrabló nem örülhetett, aki a megyében több pénzintézetet rabolt ki sikeresen a maszk mögé bújva.