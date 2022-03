A község a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban több mint 300 millió forint támogatást nyert a beruházásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A 350 négyzetméteres, kétszintes épület két csoportszobával és a kiszolgálóhelyiségekkel biztosítja majd a kisgyermekek nevelését, akik nem csak helyből, hanem Alsószentmártonból, Old községből és Siklósnagyfaluból is érkezhetnek. Az intézmény az óvoda fenntarthatóságát is biztosítja, amely épület szintén megújult az elmúlt években.

A bölcsőde átadóján Despotovic Laura polgármester elmondta, boldogsággal tölti el, hogy ez a fejlesztés megvalósulhatott a településen. Községvezetőként arra törekedett, hogy a lehető legtöbb szolgáltatást helyben biztosítsa, és hogy szeressenek a faluban élni az emberek. A bölcsőde létrehozásával a kisgyermekek biztonságos körülmények között, szép környezetben tölthetik a hétköznapokat, amelynek köszönhetően a szülők hamarabb vissza tudnak térni a munkába. Ezen kívül maga az intézmény öt új munkahelyet teremt.

Hargitai János országgyűlési képviselő elmondta, ismeri a településvezető ambícióit, az elmúlt években 750 millió forint fejlesztési forrás érkezett Egyházasharasztiba. Az átadón részt vett György László gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkár is, aki elmondta, 2010-ben Magyarország 326 településén 32 ezer bölcsődei férőhely volt, mára 919 településen összesen több mint 55 ezer férőhely van.



Fejleszt a helyi cég



Az államtitkár megtekintette az Egyházasharasztiban működő Titán Kft. telephelyét, üzemcsarnokát is. A több mint 40 munkavállalót és 11 duális képzésben tanuló szakmunkást foglalkoztató cég hamarosan egy új, 700 négyzetméteres üzemcsarnokot épít, melynek alapkövét közösen tették tegnap le. Göncző Gábor ügyvezető elmondta, a beruházás teljes költsége 300 millió forint, melyből 200 millió forint pályázati támogatás.