A közelmúltban megkezdődött az új vásárcsarnok műszaki átadása – tudta meg lapunk Kővári Jánostól. Az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) elnöke ezzel kapcsolatban elmondta, a műszaki hatóság jelenleg átvizsgálja az épületet, hogy minden megfelel-e az előírásoknak, és ha minden jól megy, akkor egy hónapon belül sikerül lebonyolítani a műszaki átadást, azt követően kezdődhet el az épület berendezése.



Kővári János örömtelinek nevezte, hogy nemsokára működni kezd az új vásárcsarnok (az önkormányzat közleménye szerint nyáron nyílik meg), ám megfogalmazott kritikákat is.



– A közgyűlésben 2012-ben indítványoztam, hogy építsünk egy új vásárcsarnokot. Nemcsak azért, hogy korszerűbb, és nagyobb helye legyen az árusoknak, hanem hogy a helyi termékekből minél többet tudjanak vásárolni a pécsiek – fejtette ki az ÖPE elnöke.



A helyi termelőket tömörítő Patrónus Szociális Szövetkezet elnöke már egy évvel ezelőtt jelezte, szeretnének tárgyalni a városvezetéssel a vásárcsarnok jövőjéről. Varga Zsanett most lapunknak elmondta, végül létrejött az egyeztetés, de eredménytelenül zárult, a városvezetés ugyanis nem fogadta el azt a javaslatukat, hogy az új csarnok egy része üzemeljen állandó termelői piacként a termelők, a termelés és a feldolgozás helyszínének folyamatos monitorozása mellett.

Mint azt a szövetkezet elnöke elmagyarázta, ez azért is lett volna fontos, mert csak így lehet egyértelműen garantálni, hogy valóban, és nem csak papíron őstermelői portékák kerülnek forgalomba.



Az agrárkamarával és a Magosszal is együttműködő, a Búza téren és a Mecsek Áruháznál termelői piacokat szervező Patrónus Szociális Szövetkezet olyan termelőket tömörít, akik ellenőrzötten helyben készítik el árujukat, ám a városvezetésnek ez nem volt elég, hogy elfogadja a szövetkezet javaslatát. Pedig Auth István, a városvezető koalíció DK-s önkormányzati képviselője nemrég úgy fogalmazott, a vásárcsarnok „terveink szerint bemutatja a helyi, a regionális gasztrokultúránkat, valamint kulturális és oktatóprogramoknak is helyet ad”.



Az ÖPE elnöke azt is sajnálatosnak látja, hogy az épület végül nem lett kétszintes, és elég új parkolót sem létesítenek hozzá. A jövőben szeretné elérni, hogy az új vásárcsarnok második szintjét is beépítsék, amelyet éttermeknek adnának bérbe, valamint azt, hogy az épület egy parkolóházzal is bővüljön.