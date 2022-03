A közel egymilliárd forintba kerülő fejlesztések átadása alkalmából rendezett ünnepségre komolyan felkészültek az intézmények diákjai: a himnusz és az ünnepi beszédek után, néptáncbemutató, énekkari versfeldolgozás, mazsorett-tánckar és prózai előadás fokozta az amúgy is emelkedett hangulatot.



– Minőségi oktatás nélkül nem létezik erős, kulturált város sem – osztotta meg gondolatait a ceremónián Riegl Gábor, Siklós polgármestere. –Örömmel tölt el, hogy az intézményekben mostantól XXI. századi körülmények között folyhat az oktatás.



Az iskolabejárás során megtapasztalhattuk, hogy korántsem túlzott a polgármester az általa használt jelzőkkel, valóban ultramodern környezetet alakítottak ki az iskolákban. A Kanizsai Dorottya Általános Iskolában a tantermeket újították meg, illetve korszerű természettudományos és nyelvi labort alakítottak ki, de emellett egy külön szárnnyal és egy emeletráépítéssel is bővítették az épületet. Az új terekben művészetoktatást, táncot, ének-zene tehetséggondozást szolgáló termeket, könyvtárt, fejlesztőszobákat és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrát alakították ki.



A Batthyány Kázmér Általános Iskolában egy „A” típusú tornaterem és egy természettudományos szaktanterem épült, de emellett felújították a régi tantermet is, amelyet a jövőben tánctanulásra használnak majd a diákok.



– Minden újabb óvoda és iskola fejlesztésével a jövőbe fektetünk be, ami tökéletes összhangban van a kormányzat azon célkitűzéseivel, hogy a kisvárosokban is ugyanolyan lehetőségek álljanak a gyerekek előtt, mint bármelyik a megyeszékhelyeken – summázta a felújítás hátterében lévő szándékot lapunknak dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, akitől megtudtuk még azt is, hogy a Táncsics Mihály Gimnázium felújítása lesz a következő tervezett projekt Siklóson.