A beruházásra a község önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 141 millió forint támogatást nyert. Krizics Zsanett, Márok polgármestere köszöntőjében elmondta, minden közösségnek abban van az ereje, attól lesz nagyon erős, hogy új dolgokat álmodik, és a jövőbe fektet.

– A bölcsődeépítés számunkra kétségtelenül a jövőbe fektetés, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek itt, helyben maradhassanak – mondta lapunknak nyilatkozva a polgármester, aki anyaként is szólt, hiszen az ő gyermeke is Márokon volt óvodás, sajnos azonban az intézmény 2006-ban bezárt. Hatalmas ajándék, hogy a bölcsőde nyitásával újra a faluban töltik majd a hétköznapokat a gyermekek.

Az épülő 180 négyzetméteres bölcsőde falai már félig állnak, a pályázati forrásból pedig a szükséges eszközöket, berendezéseket is meg tudja vásárolni az önkormányzat. A kisgyermekeknek nem csak az épületen belül teremtenek gyönyörű környezetet, hanem kívül is, hiszen egy fedett terasz és egy 1600 négyzetméteres udvar is kapcsolódik majd hozzá. Krizics Zsanett kiemelte, hogy a falu önerőből nem tudná megvalósítani ezt a fejlesztést, éppen ezért hálásak a pályázati forrásért, illetve Hargitai jános országgyűlési képviselő közbenjárását is megköszönte. Bízik benne, hogy a jövőben is számíthat a támogatására.

– Márok sikeresen pályázik, kistelepülésként a Magyar Falu Programban több mint 71 millió forint fejlesztési támogatáshoz jutott, de emellett a TOP forrásait is sikeresen nyeri el. A kormány gondolkodásának középpontjában a család támogatása áll – mondta Hargitai János, hangsúlyozva, hogy az elmúlt 10 évben egymillió munkahely teremtésével jól teljesített a gazdaság, ennek köszönhetően az állam vissza tudta adni a 13. havi nyugdíjat, a gyermeket nevelő szülőknek a tavaly befizetett személyi jövedelemadót, valamint a 25 év alattiak számára is könnyebbé tette a pályakezdést az idén életbe lépő adómentességgel.