Siklóson összesen kilenc játszótér újulhat meg, és bővülhet biztonságos játékelemekkel, emellett egy új játszótér is épül a Szegfű utcában. Az elnyert 154 millió forintból még egy, a röplabda, a kosárlabda, a tollaslabda, kézilabda, lábtenisz és a kispályás futball űzésére alkalmas gumiburkolatú multifunkciós sportpályát is építenek a tömbházak közé, a Béke térre, és egy közösségi tér is létesül, melynek központi eleme egy 50 négyzetméteres épületrész lesz a vásártéren. A játszótér-felújítások mellett a Vár­alja program építési munkálatait, az új parkolók építését is láthatják a lakosok, és a Magyar Kézilabda Szövetség is megkezdte a Batthyány-iskola sportpályájának felújítását.

Harkányban, a terehegyi játszótéren is megkezdődtek a munkálatok, az önkormányzat 16,5 millió forint kormánytámogatást kapott közterületeinek fejlesztésekre. Ebből az összegből a terehegyi játszótéren körülbelül nagyságrendileg 1600 négyzetméternyi területen bővítik a játszótéri eszközöket, a gyerekeknek focikaput állítanak fel, emellett a felnőtteknek kültéri fitneszeszközöket helyeznek el, így a mozogni vágyók számára a szabadban is megfelelő körülményeket biztosítanak a sportolásra. A játszótér környezetét is fejlesztik, közvilágítással, padokkal gazdagítják a teret, valamint gondoskodnak a bekerítéséről is. Ha az időjárás nem akadályozza a munkálatokat, akkor a hagyományos Terehegyi Tavaszköszöntő programon adják át a játszóteret a kicsiknek.



Új utasvárók



Megújultak a buszmegállók utasvárói a dél-baranyai városokban. Siklóson 13, Harkányban pedig 12 fedett, egységes arculattal rendelkező utasvárót alakítottak ki, az önkormányzatok és egy országos hálózattal rendelkező reklámcég megállapodásának eredményeképpen. A buszvárókban úgynevezett citylight reklámtáblákat alakítottak ki, ám ahol nem volt áramvételezési lehetőség, ott egyelőre éjszaka nem világítanak a reklámtáblák.



Már elkezdték az építők a kivitelezési munkát