Április végén a volt Anikó Utcai Általános Iskola épületébe költözik a Kék Elefánt Evangélikus Óvoda, saját épületüket ugyanis korszerűsíti és felújítja a fenntartó, a Magyarországi Evangélikus Egyház. Horváth Henriette Krisztina intézményvezető elmondta, a felújítás mellett belső szerkezeti átépítésekkel tágasabb és összenyitható közösségi tereket alakítanak ki. A gyerekek várhatóan október végén költözhetnek vissza a megújult óvodaépületbe.



A kertvárosi intézmény fenntartását öt évvel ezelőtt vette át az egyház. A négy csoportból a szülői igényekhez igazodva már három kétnyelvű német nemzetiségi csoport, tehát magyar és német nyelven is beszélnek a gyerekekhez az óvónők. A jelentkezők 80 százaléka kéri ezt, a gyerekek pedig nemcsak a környékről, hanem a város távolabbi részeiről és a környező településekről is érkeznek.



Az óvoda számos programmal és foglalkozással színesíti a kisgyermekek mindennapjait, Zöld Óvodaként minden környezetvédelmi jeles napot megtartanak, benne vannak a Polgár Judit Sakk Alapítvány által gondozott Sakk­játszótér Programban is. Az evangélikus egyházi és az általános keresztény ünnepekről szintén megemlékeznek, emellett minden évben népszerűek az adventi és farsangi barkácsdélutánok, a családi juniális, a Teremtés Hete, a lámpás felvonulással megrendezett Márton-nap, az óvodaszépítő közösségi napok, illetve a tavasszal megtartott Evangélikus Ovis Olimpia is. Az intézmény a Madártani Egyesület tagja is, amely tovább bővíti a programlehetőségek sorát.

Képünk illusztráció.