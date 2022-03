A háború elől menekülve több mint másfél millió ukrán, köztük kárpátaljai magyar hagyta el otthonát, hogy menedéket találjon a szomszédos országokban. Magyarországra megközelítőleg kétszázezer menekült érkezett, főleg nők, gyermekek, akik kisebb táskákkal, hátizsákokkal, bőröndökkel lépték át az országhatárt.



Számos magyar, köztük baranyai település, város, illetve civil és egyházi karitatív szervezet kezdett a háború kirobbanása után gyűjtést szervezni a menekülteknek, illetve olyan lakásokat, házakat keresni, ahol el tudják őket szállásolni. Az egyik ilyen településen jártunk tegnap, amely lakosainak tudatában még ott él, milyen volt az, mikor egy batyuval kellett elhagyniuk otthonaikat.



– Pár napja küldtünk ki két hírlevelet a geresdlakiaknak. Egyikben leírtuk, hogy milyen adományokra lenne szükség, illetve arról is beszámoltunk, hogy az egyik szociális bérlakásunkat felújítjuk és menekültcsaládok számára ajánljuk fel – mondta a Habjánecz Tibor polgármester.



Az adományok érkezetek is szép számmal. Konzervek, tészták, lekvárok, édességek, bébiételek, gyümölcsitalok, ásványvizek sorakoztak sorban a teremben, de rengeteg csomag tisztálkodószert, takarót is hoztak a helyiek. Nemcsak a magyar lakosok vették ki részüket a gyűjtésben, hanem a helyi finnek is, akik Mohácsra utaztak, és az egyik bevásárlóközpontban több párnát, takarót vásároltak. Az adományokat, mint megtudtuk Pécsre a Katolikus Karitászhoz juttatják el.

Megnéztük a házat is, amit a menekülteknek ajánlottak fel. A polgármester elmondta, hogy egy településnek szüksége van szociális bérlakásra, ahol kedvezményes albérleti díj fejében ki tudják azt adni rászorul családoknak.

– Nekünk négy ilyen házunk van, háromban laknak is. Korábban sose gondoltunk volna, hogy ilyen helyzet kialakulhat. Az itteni kis sváb családi ház tulajdonosa tavaly elhunyt. Örököse nem volt, így megvettük – említette meg Habjáncez Tibor.



A házon szorgos kezek dolgoznak, hogy minél jobb körülmények között tudják elhelyezni a menekültcsaládokat. A ház berendezése is adományból jött össze, volt aki szobabútort, konyhabútort, mosógépet, televíziót, mikrohullámú sütőt hozott.

A felajánlásokról megtudtuk, hogy van olyan geresdlaki, aki az egyik családi házát ajánlotta fel a menekülteknek, illetve az egyik vállalkozó egy pécsi lakást, illetve munkahellyel segítené a kárpátaljai magyarokat.