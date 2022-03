A belvárosban működő Bar of Legends termeit – a hétfői szünnap kivételével – délután négytől hajnalig megtöltik a játékrajongó huszonévesek. A szórakozóhely asztalainál ülő fiatalok előtt azonban nem sörös korsók halmozódnak, hanem társasjátékok hatalmas táblái és a hozzá tartozó kártyák, bábuk és egyéb apró kiegészítők. Járnak ide összeszokott baráti társaságok és olyanok is, akik egyedül érkeznek, majd helyben megismerkedve bekapcsolódnak egy társasjátékba kezdő társasághoz. A szórakozóhely polcai rogyásig vannak a legújabb magyar, illetve külföldi táblajátékokkal.

– Idén igyekszünk minden héten újabb és újabb társasjátékkal bővíteni a kínálatunkat – árulja el Farkas Ákos, a hely egyik tulajdonosa, aki emellett a Magyar Gamer Szövetség alapítója és elnöke is egyben. – Kevesen tudják, hogy innen a Lyceum utcai asztaloktól indítottuk útjára a játékosok országos szövetségét és Pécs után immár Győrben és Szekszárdon is megnyitottuk hasonló helyiségünket, sőt, hamarosan a fővárosban is elkészül a közösségi terünk – meséli a társ­tulajdonos.

Egy hosszú, gyakran 7-8 óránál is tovább tartó, az átlagnál bonyolultabb társasjáték után sokan bandukolnak át a hátsó terembe, ahol a legújabb PlayStation és X-Box konzolok mellett gamer PC-k várják a pörgősebb kikapcsolódást keresőket. A játékfelhozatal elég széles tematikájú, a legújabb kiadású sport-, kaland- és akciójátékok mind megtalálhatóak.

A nyilvánosan működő klub a pandémia alatti lezárásokat kihasználva teljesen átépítette belső terét és egy újonnan kialakított helyiségben immár a virtuális valóság játékai iránt érdeklődőket is várják.

Feltételezhetnénk, hogy a virtuális tér nyújtotta szórakozás csak a legfiatalabb, úgynevezett digitális generációt érinti, ám megtudtuk, hogy ez a sztereotípia nem állja meg a helyét.

– Az átépítés alatt a szüleim kipróbáltak a VR-szemüveggel egy íjász játékot és azóta is rendszeresen visszajárnak játszani, de rajtuk kívül mások is gyakran betérnek az idősebb korosztályból hozzánk – mesélte Vezér Tamás, a hely másik tulajdonosa, a szövetség alelnöke.

– Mi magunk is játékosok vagyunk, így ez a hely számunkra inkább egyfajta hobbi és szerelemgyerek, egyfajta közösségi tér, ahol mi is jól érezzük magunkat – foglalják össze a tulajdonosok.