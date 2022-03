Az iparterület rehabilitációját követően sportpálya, játszóház, futópálya, irodaépület és üzemcsarnok is épült a közelmúltban még buja növényzet által uralt területen, ahol a fák és bokrok takarásában állt az egykori robusztus bányaépület, amelyet a természet kikezdett és életveszélyessé vált. Ráadásul hasznos, felhasználatlan területet hasított ki a városi zöldfelületből, melyet mostantól használatba vehetnek a gyerekek és a szabadidős tevékenységre vágyó fiatalok, idősebbek.

A vasárnap átadott területtel befejeződött a projekt, melyben az önkormányzat tudatosan rekultiválta bányaterületeit. Az utolsó, önkormányzati kézben lévő terület 960 millió forintos költségvetésből született újjá, melyből 600 millió forint pályázati forrásból, 360 millió forint pedig kormányzati támogatásként érkezett Komlóra.

– Aki csak erre járt az elmúlt 15 év során, szörnyülködve nézte, hogy milyen állapotok uralkodtak itt, ezért is nagy öröm most az elkészült létesítményekben gyönyörködni – kezdte beszédét Polics József, Komló polgármestere. – A terveink egy része most megvalósulhatott, de ez még csak az első ütem, abból, amit a többhektáros területen elterveztünk. Számomra – végignézve az elkészült épületeken – külön örömöt jelent, hogy ez a precíz és takaros fejlesztés egy komlói kivitelező munkáját dicséri.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a következő terv az erdei bringapálya befejezése, de egészen 2027-ig vannak távlati tervek a város fejlesztésére, melyek között egy kilátó építése is szerepel.

– Fantasztikus eredményeket értünk el Komlón az elmúlt tíz év során – értékelt Hoppál Péter, a térség ország­gyűlési képviselője. – Amellett, hogy életveszélyes romokat hasznosítottunk szabad­idős célokra a polgári kormány segítségével, kiemelendő az a fantasztikus eredmény is, hogy a foglalkoztatásnak köszönhetően Komlón a korábbi 27 százalékos munkanélküliség után, ma már csak a lakosok hét százalékának nincs munkája.

Az ünnepélyes átadót és a hivatalos sporteseményeket követően még késő délután is gyerekzsivajtól visszhangzott a szabadidőpark, a szabadtéri fitneszeszközöket pedig fiatalok és szépkorúak használták nagy egyetértésben.