A hivatalos átadóra egy vidám családi délutánon kerül sor március 26-án. Már 13.50-től az óvodások és iskolások adnak műsort a színpadon, és a helyi balettcsoport is fellép, emellett olyan gyerekműsorok várják a kicsiket, mint a Grimm-Busz Színház, Kőhalmi Ferenc bűvész előadása, valamint „Az ördögszántotta hegy legendája” című zenés bábjáték. Délután 16 órakor pedig az Alma együttes lép színpadra. A gyerekeket körhinta, pónilovaglás, gurulós játékok, légvár és arcfestők várják majd az eseményen.



A játszótér többek között mászóvárakból, csúszdákból, többféle hintából és kötélpályából áll, a területen minden korosztály számára alkalmas játékelemeket telepítettek, és a gyerekeiket kísérő szülőkre is gondolva padokat helyeztek ki, illetve fitneszparkot is kialakítottak a tér hátsó részén. A játszóteret sötétedés után is gyakran használják a gyerekek, az egyik játékelem ugyanis színét váltogatva világít is.