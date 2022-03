A magát sokáig függetlennek valló, majd a városi baloldali propagandasajtóhoz igazolt főszerkesztő cikkében – Ruzsa Csaba alpolgármesterre hivatkozva – arról írt néhány napja, hogy „a bőrklinika értékesítéséhez a pécsi építési szabályzatot (PÉSZ) módosítani kell. Az engedélyezési szakasz lezárult, a Kormányhivatal égisze alatt működő építési hatóság elfogadta a PÉSZ-re vonatkozó módosítási javaslatot, amiről majd áprilisi ülésén szavaz a pécsi közgyűlés.”



A biznisz az lenne, hogy a baloldal elpasszolja a volt Bőrklinika értékes ingatlanát, de úgy, hogy azt közben átsorolja olyan telekké, ahol már akár lakóparkot is lehet építeni. Ezután ebből a pénzből veszik meg a nem is olyan rég még szocialista oligarcha kezében lévő egykori Mandulás kempinget.



Tételesen cáfolják a baloldal állításait

Csakhogy mindezt alapjaiban és tételesen cáfolja a Baranya Megyei Kormányhivatal, amely megkeresésünkre közölte: a települési önkormányzatoknak jogszabályi kötelezettsége a helyi építési szabályzat felülvizsgálata, ami – az önkormányzati lap állításával szemben – nem engedélyeztetési, hanem egyeztetési folyamat. Ennek során a szakmai véleményezést nem a kormányhivatal építési hatósága, hanem az állami főépítész végzi. Az állami főépítész az önkormányzat által tervezett változtatások, illetve az ezekhez kapcsolódó kötelező egyeztetési folyamatok eredményeit összesítő dokumentáció ismeretében alakítja ki szakmai álláspontját.



Szakmai vélemény: nem támogatják az átsorolást

„Ezt a záró szakmai véleményt – miután a pécsi önkormányzat a szükséges dokumentáció hiányosságait csak a közelmúltban pótolta – a kormányhivatal állami főépítészi irodája 2022. március 21-én tudta kiadni, azaz nem igaz a városi lap azon állítása, hogy a folyamat március 17-én lezárult. Az pedig semmiképpen nem fedi a valóságot, hogy ez a szakmai vélemény az önkormányzat által megfogalmazott módosító javaslatokat elfogadta. Éppen ellenkezőleg: az állami főépítész – számos egyéb változtatás mellett – a városi sajtótájékoztató fő témájaként megjelölt egykori Bőrklinika területi besorolásának átalakítását sem támogatja” – írták.



Mint az a záró szakmai véleményben is olvasható, az egykori Bőrklinika belváros közeli, igen értékes zöldfelülettel körbe vett, műemléki védettség alatt álló területe – jelenlegi besorolása szerint – oktatási és egészségügyi célokat szolgálhatna, azaz a jövőben – önkormányzati ráfordítással – számos, a lakosság, a közösség érdekeit szem előtt tartó, hasznos funkcióval lehetne felruházni.

A pécsi önkormányzat azonban ahelyett, hogy ilyen módon hasznosítaná az ingatlant, a tervek szerint szétdarabolná, magánkézbe adná, a közcélok helyett az egyéni érdekeket, az anyagi haszonszerzést előtérbe helyezve. Ha a város értékesíti az ingatlant, jelentősen csökkentheti Pécs élhetőségét, ahogy arra – a szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó önkormányzati döntések miatt – sajnos már több városrész esetében is volt példa.

A szakmai vélemény ehhez kapcsolódóan hangsúlyozza: ezek – a közérdekkel ütköző – önkormányzati tervek urbanisztikai szempontból nem átgondoltak, nem megfelelően előkészítettek, és hosszú távon az adott városrészben élők számára komoly (pl. közlekedési) problémákat is okozhatnak.



Álhírekkel vádoltak másokat mindeközben

Érdekesség, hogy az elmúlt években egymással hadakozó baloldali koalíció most éppen azzal kezdett el foglalkozni - a belső ellenségekkel szembeni lejáratások, a civillel szemben kudarcba fulladt per után -, hogy különböző kritikus cikkeket elemezgetnek az érdemi, a pécsiek életét szolgáló képviselői munka helyett. Ennek a propagandának a részeként a szocialistákhoz közel álló laptól érkezett, a városháza sajtókapcsolati tanácsadói posztját megkapott Barabás Béla még közleményt is körbeküldött a volt Bőrklinika értékesítéséről, másokat vádolva meg álhírek gyártásával. Pikáns, hogy a szocialista körökkel való kapcsolatot nem tartották álhírnek, és azt sem, hogy korábban a Zuschlag-perben elítélt ügyvezetővel bírt és pécsi önkormányzat felé adótartozást felhalmozott az a cég, amellyel egyezkedett az önkormányzat a Mandulás kemping ügyében.



Mandulás-napot tart a nemzeti oldal

Kővári János önkormányzati képviselő védnökségével tartanak „Legyen Mandulás a pécsieké” címmel vasárnap Mandulás-napot. Mint a szervezők közölték, az Európai Év fájának címét 2019 márciusában a Havi-hegyi mandulafa a nyert el, mely példás összefogás eredményeként valósulhatott meg. Megemlékezve erre, a Mandulás játszótéren családi napot szerveznek a pécsiek számára, ahol ingyenes programlehetőségek várják a kisgyermekes családokat 14 órától. A MárkusZínház Vitéz Lászlóval készül, de lesz vízcseppkereső játék, valamint mozgásos és népi játékok, a Misina Néptáncegyüttes pedig táncházzal készül.