Bő egy hónapja ünnepelték Villányban a felújított városháza átadását, most pedig a mellette lévő épület, a kormányablak is megújulhatott. Az átadón Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjén kívül részt vett dr. Domokos Péter kormányablakokért felelős miniszteri biztos, valamint dr. Hargitai János országgyűlési képviselő és Mayer István, Villány polgármestere.

A villányi a 14. kormányablak, amelyet Baranya megyében átadtak, emellett ez az egyik legkisebb is, így célszerűbbnek látták a városháza épületében megtartani a köszöntőket, ahol házigazdaként Mayer István elmondta, nagy örömmel fogadták az épület felújítását, amelyre hasonlóan ráfért a korszerűsítés, mint a polgármesteri hivatalra. Önkormányzatként azzal is hozzájárulnak a beruházáshoz, hogy a körülötte lévő területeket megszépítik, illetve a tetőfelújítást önerőből elvégzik.

– Az állami szolgáltatásoldalról feladatunknak éreztük, hogy valamennyi, az állammal kapcsolatos ügyet a legkisebb településekig elhozzuk. Nem álltunk meg a megyeszékhelynél, a járási székhelyeknél, sőt, kiléptünk a városokból is, és az elsők lehettünk, akik az aprófalvas térségben kormányablakbuszt indíthattak. A személyes okmányok mellett minden, az állammal kapcsolatos ügyet el tudnak intézni az állampolgárok a kormányablakban. Nincs különbség aközött, hogy ezt Budapesten, Pécsen vagy Villányban teszik meg – mondta a kormánymegbízott.

Domokos Péter kiemelte, a villányi az ország 313. kormány­ablaka, és bár valóban az egyik legkisebb, már itt is több mint 2500-féle ügyet tudnak indítani az ügyfelek. Az országban már csak 18 okmányiroda van, amelyet kormányablakká szeretnének alakítani, hogy elérjék azt a kitűzött célt, hogy az ügyintézést minél közelebb vigyék az emberekhez. A miniszteri biztos arra is emlékeztetett, hogy érdemes ellenőrizni az okmányaink érvényességét, amelyet ugyan a kormány a veszélyhelyzet miatt június 30-ig meghosszabbított, de fontos lenne időben gondoskodni a cseréjükről.

Nem csak a villányiaknak fontos a most átadott beruházás



Hargitai János országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt időszakban több beruházás is megvalósult, illetve elindult Villányban, és minden, ami itt történik, az nemcsak ennek a városnak fontos, hanem az egész térségnek. A kormány szándéka, hogy a vidékfejlesztési politikát folytassa, ezzel is segítve az ott élő embereket.

Az országgyűlési képviselő ugyanakkor azt is hozzátette: a két hete kitört orosz–ukrán háború sajnos sok elképzelést felülírhat, ezért mindenkinek az az érdeke, hogy minél előbb béke legyen.

A kormányablak ügyintézőinek azt kívánja, hogy a jövőben jó körülmények között úgy végezzék a munkájukat, hogy az minden villányinak, környéken élőnek és ide látogató turistának megelégedésére szolgáljon, hiszen ehhez most már minden feltétel adott.