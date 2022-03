A napokban több tucat plakátunkat rongálták meg baloldali aktivisták. Eddig tűrtük, de miután a pécsiek sokasága is felháborodott ezen, ezért most a választási bizottsághoz és a rendőrséghez fordulunk – jelentette be Kővári János, fideszes parlamenti képviselőjelölt.

A politikus úgy fogalmazott, hogy a baloldali választóknak is látniuk kell, hazugságokkal, feszültségkeltéssel, rombolással nem lehet egy országot építeni. Különösen igaz ez háború és járvány idején.



A politikus több fényképfelvételt is készített – ezeket el is juttatta az illetékes hatóságoknak – arról, hogy miként rongálták meg sorra a plakátjait, hogyan firkálták össze, tépték le, vagy ragasztottak rá feliratot.

Ilyen rombolás volt például a Megyeri úton, a Rákóczi úton, a Hunyadi úton, az Angster utcában, a Rókus-sétányon és a Felsővámház utcában. Közel negyven ilyen, különböző mértékű rongálást találtak csak az elmúlt napokban, ez a szám várhatóan tovább emelkedhet a választás időpontjához közeledve.