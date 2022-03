A Felsőmalom utcában zajló építkezés során a környéken élők a múlt héten érdekes felfedezés tanúi lehettek: a munkálatok régészeti feltárásba csaptak át, a földből ugyanis épen maradt sírok, sok évszázada elhunytak földi maradványa és velük eltemetett tárgyi emlékek kerültek elő.



– A telek déli részén tavaly és tavalyelőtt két késő római téglasír látott napvilágot, így várható volt, hogy itt is további sírok kerülnek elő. Ez beigazolódott, újabb hét sír vált ismertté. Ebből kettő épített sír, a másik öt egyszerű földsír – mondta a feltárást vezető Tóth Zsolt, a Janus Pannonius Múzeum régésze.



A szakértő szerint itt egy kisebb temető állhatott a késő római időszakban, a Kr. u. 4. században. A terület messze esik a fallal körbekerített késő római Sopianae körüli három temetőtől, így itt egy külön temetővel kell számolni.



Úgy tűnik, arra a kérdésre, hogy kiket temethettek el itt, nem adható még egyértelmű válasz.



Tóth Zsolt elmondta, a helyi római lakosság körében ekkoriban általános volt a téglasír használata, amelybe az elhunytakat szinte kizárólagosan fejjel nyugatnak temették el. A most előkerült sírok között volt kelet–nyugat, nyugat–kelet és észak–dél tájolású is.



– A Kossuth tér területén, Sopianae keleti temetőjében volt hasonlóan magas a földsírok aránya és vegyes a tájolás. Az ottani eltemetettek betelepített, a helyieknél szegényebb lakosság lehetett, akik igyekeztek a helyi szokásokhoz igazodni, itt azonban nem ez a helyzet: a két téglasír nagyon jól megépített volt, jellegzetes római, semmiben sem különbözött az északi temető sírjaitól – számolt be a régész.



A talált tárgyi mellékletek is jellegzetesen rómaiak. Az egyik téglasírban az elhunyt lábfeje mellett a római sírokban gyakori pohár-korsó melléklet volt megfigyelhető, emellett illatszeres üvegecske, a vállon a ruhát összefogó jellegzetes hagymafejes fibulák (ruhakapcsoló tűk) is előkerültek.



Szintén korsó-pohár együttes látható megfestve a Dóm tér alatt rejtőző II. számú sírkamrában is, amelyről nevét is kapta az építmény: Korsós sírkamra. A két tárgy azonban valláshoz nem köthető, így azt sem lehet megmondani, hogy keresztények vagy pogányok voltak-e a most feltárt sírokban nyugvók.



A szakértő hangsúlyozta, konkrétabb állásfoglaláshoz jóval több adatra lenne szükségük, az azonban már az eddigi ismeretanyag alapján is kirajzolódik, hogy a Széchenyi tér és Kossuth tér vonalától keletre is volt „élet” a késő római időszakban.



– Most egy temetőrészletet ismertünk meg, 2017-ben a Tímár utca és a Munkácsy utca között római vízelvezető csatorna került elő, amely valamilyen római épülethez tartozott. A Sopianae körüli területeket illetően azonban egyelőre még sok tekintetben sötétben tapogatózunk – állapította meg Tóth Zsolt.