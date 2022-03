Sokan nem vették figyelembe az őstermelők biztosítási jogviszonyát érintő, 2021. január 1-jei változást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési tapasztalatai szerint – gyakori volt, hogy elmulasztották a jogviszonyukat bejelenteni, és a járulékbevallásokat benyújtani.



– Fontos tudni, hogy 2020. december 31-éig az őstermelő csak akkor vált biztosítottá, ha a nyugdíjkorhatárig hátralévő ideje és a már megszerzett szolgálati ideje együttesen elérte legalább a 20 évet. A biztosítotti jogviszony 2021. január 1-jétől azonban már nem kötött a 20 éves szolgálati időhöz – hívta fel a figyelmet Barlai Krisztina, a NAV baranyai szóvivője.



Előfordulhat, hogy az őstermelő 2020. december 31-éig nem volt biztosított, mivel nem érte el a 20 éves szolgálati időt, ám 2021. január 1-je után, a jogszabályi változás miatt már az.



Az az őstermelő biztosított, aki egyéb jogcímen nem az, és aki nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, de nem olyan özvegyi nyugdíjas, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.



A biztosítotti jogviszony kezdetét be kell jelentenie és járulékbevallásokat is be kell nyújtania a NAV-hoz.