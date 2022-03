Az MSZP–DK-s városvezetés még 2020 decemberében írt ki feltételes közbeszerzést elektromos buszok beszerzésére, de azt nem vitte végig. Nem sokkal a zárás előtt, a kiírástól számított 11 hónap eltelte után azt ugyanis visszavonták, majd bejelentették, hogy inkább egy újabbat indítanak el. Bár a baloldali városvezetés most is kormányellenes hangulatot keltő propagandát folytat, de a Zöld Busz Program is a kormány támogatását élvezi, annak kétharmadát központi forrásból fedezhetné Pécs.

A nyolc busz beszerzése 1,67 milliárdot tenne ki, amiből 1,17 milliárd forint a támogatás, 505 milliót pedig az EIB-hitelkeret biztosítana az önkormányzat számára.

Kővári János, az ÖPE–KDNP városházi képviselője még január végén érdeklődött a pécsi közgyűlésben a Zöld Busz Programról. Akkor azt tudakolta a pécsi polgármestertől, Péterffy Attilától, hogy hol tart most a program, igaz-e, hogy a második kiírást is visszavonták? Péterffy Attila akkor nem válaszolt azonnal a képviselő kérdésére. A jogszabályok szerint erre lehetősége is van a polgármesternek, de akkor is tizenöt napon belül levélben meg kell ezt tennie. Ugyanakkor Kővári János, a Fidesz–KDNP parlamenti képviselőjelöltje szerdán azt mondta, hogy továbbra sem kapott választ Péterffytől, így nem tudja, hogy hol tarthat most az ügy.

A Dunántúli Naplóval a városháza azt közölte, hogy az újabb pályázatot 2022 januárjában azért kellett visszavonni – a pályázat lebonyolításával megbízott – HUMDA Zrt. kérésére, mert a pályázók jelezték, a chiphiány miatt csak az év végén tudnának e-buszokat szállítani, de a kormányzati program június 30-ával zárul. A HUMDA Zrt. ezt követően a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidőt 2022. december 31-re módosította, majd ezek után az önkormányzat újra kiírta a közbeszerzési eljárást. Ez 2022 januárjában történt meg. A pályázat ajánlattételi határideje február 28-a volt.

Jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése tart – tette hozzá az önkormányzat.



A korábbi e-buszokat nem ők intézték



2020 nyarán érkezett meg Pécsre azon tíz elektromos busz, amiket még az előző fideszes önkormányzat beruházásának folyományaként adhattak át. Ez ügyben egyébként Kővári János is lobbizott a kormányzati szerveknél, ahogy a mostani projekt­nél maga is sürgette, hogy a baloldali önkormányzat pályázzon a forrásra. Tavaly októberben egyébként arra hivatkozva döntöttek az új közbeszerzés mellett, hogy a „korábbi kiírásban szereplő paraméterek a technológiafejlődés miatt elavulttá váltak, az eljárás során nem releváns feltételeket fogalmaztak meg. A bírálati szempontok és a műszaki leírás oly mértékben megváltozott, olyan új elvárások fogalmazódtak meg az ajánlatkérő részéről, melyek miatt új eljárást kell indítani”.