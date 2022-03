A Nemzeti Várprogramot és Kastélyprogramot még a polgári kormány indította el évekkel ezelőtt azért, hogy megőrizhessük a kulturális örökségünket. A programok keretében eddig számos vár, kastély újult, újul és szépül meg mintegy 46 milliárd forintból, de a második ütem is az előkészítés előtt áll, ebbe pedig a siklósi vár és a nemzeti emlékhellyé nyilvánított szigetvári vár is belekerülhet.

Nagy Csaba, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint azért is fontosak a fejlesztések, mert a kulturális, a nemzeti örökségünk megőrzése mellett ezek turisztikai célú fejlesztések is, amelyek élénkítik az idegenforgalmat, erősítik a belföldi turizmust is.

Nyugat-Baranya parlamenti képviselője emlékeztetett arra, hogy a Zrínyi-örökségnek és a szigetvári várnak a megőrzésére és turisztikai célú fejlesztésére az elmúlt időszakban kétmilliárdot fordíthattak. A forrásból a várudvarra, a kazamatarendszerre, a kiállítóhelyre, különböző felújításokra, valamint a várfal megerősítésére is költhettek.

Következő célok között szerepelnének azok a területek, amelyek az első körben még nem kerültek be a rekonstrukcióba, ellenben azokat is kiegészítenék, teljessé tennék. Fontos lenne például a várban található Andrássy-kastély, és a várkert további fejlesztése, illetve a kiállítóterek bővítése is, illetve a várfalsétány teljes helyreállítása – ezen irányok mentén indulhat el az előkészítő, tervező munka.

A siklósi várat 2015-ig több részletben fejlesztették, látogatóközpontot építettek, rekonstruálták kívül-belül hazánk egyik legjobb állapotában megmaradt és a dél-dunántúli régióban is az egyik leglátogatottabb történelmi emlékhelyét. Tavaly nyáron adták át a siklósi várkert fejlesztését célzó „Zöldváras zöldváros” projektet, amivel a várkertben sétányok, külső lépcsők felújítására és újak kialakítására is sor került, utcabútorokat is elhelyeztek, játszóteret és közvilágítást is kialakították. Nemrég indult meg a Váralja-projekt is, amelynek egyik célja az, hogy a termálfürdő és a vár közötti összeköttetést is rendbe tegyék, hogy turisztikai szempontból is megfelelő átjárást biztosítsanak.

Az újabb fejlesztési körben – amennyiben a kormányzati szereplők is indokoltnak látják, akkor szintén a még nem érintett épületrészek helyreállítására fordíthatják a forrásokat, valamint szálláshellyel, étteremmel, konferenciateremmel, valamint a kuruc kort is bemutató, a Tenkes kapitánya kultuszt is megidéző interaktív kiállítással is bővülhetne a vár mostani turisztikai kínálata.

Úgy tudjuk, hogy akár milliárdos összegű beruházásokról beszélhetünk a két Baranya megyei erődítmény esetében.