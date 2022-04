Nyílt napot, bejárást szervezett a pécsi önkormányzat szombaton, hogy a pécsiek saját szemükkel győződjenek meg, milyen lesz az új vásárcsarnok, amely a tervek szerint a nyár közepén nyit. Az érdeklődés jelentős volt, a meghirdetett időpontok rövid idő alatt beteltek. A nyílt napon közel négyszázan vettek részt.



A bejáráson több információt tudhattak meg az érdeklődők, illetve kérdéseket tehettek fel a kísérőknek. Mint megtudtuk, az új vásárcsarnoknak négy bejárata lesz. A főbejáratot a nyugati oldalon helyezték el, ennek közelébe költöztetik át a buszmegállót is, ami jelenleg a régi vásárcsarnok előtt található. A másik három akadálymentesített bejárat az északi oldalon (a régi vásárcsarnokkal szemben) kialakított térről nyílik majd. A tér díszburkolatot kap, szökőkutat építenek ide, fákat ültetnek, és négy streetfood-pavilont (ételbárt), illetve fedett árusítóhelyeket alakítanak ki, ahol a szezo­nális termékeket árusítók kapnak helyet.



A vásárcsarnok belül két épületrészből áll: egy főcsarnokból és egy mellékszárnyból. A nagycsarnok 120 méter hosszú, 19,5 méter széles és 19,5 és méter belmagasságú lesz. Itt helyezik el az árusító asztalsorokat. A legelején a zöldségesek, gyümölcsösök, virágosok, majd a 29-es sortól az őstermelők, illetve alkalmi árusok következnek, és a legvégén, a keleti oldalon, az erdei gombát árusítók kínálják majd a portékáikat.



A mellékszárnyban 36 pavilont állítanak fel, ezek többsége már elkészült. Ide költöznek a savanyúságot árusítók, a füstölt árusok, sajtosok, majd a következő sorban üzletsort, ételbárrészt alakítanak ki. A vásárcsarnok keleti részén kap helyet az üzemeltetési iroda, a gombavizsgáló és a személyzeti részleg.



A kérdésekre adott válaszokból megtudtuk, hogy a beruházás 3,1 milliárdról felkúszott 4 milliárd forintra, illetve azt is, hogy a régi vásárcsarnok bérlőinek közel 90 százaléka áttelepül az új csarnokba.

Klimatizálják a hatalmas teret

Az új vásárcsarnok mellett 47 parkolóhelyet alakítanak ki, ahol 30 percig ingyenes lesz a parkolás, öt perc türelmi idővel. A bejáráson is elismerték, hogy kevés új parkoló épült, de kiemelték, hogy a volt Boccaccio helyén is lehet parkolni, illetve a Zólyom utcában is kialakítanak parkolót, sőt a régi vásárcsarnok keleti oldalán is. Az új csarnok klimatizált lesz, a főépületen napelemeket helyeztek el, illetve a bérlőknek külön bejáratuk lesz a déli oldalon, amelynek közelében modern hűtőházat alakítottak ki, 56 raktárral. További érdekességek: a csarnokban minimális a visszhang, ami a beépített akusztikus gipszkartonoknak köszönhető, a beépített épületíveket Törökországból hozták.