„Mi nem drága manapság?”, kérdezte az egyik eladó a pécsi vásárcsarnokban, mikor arról panaszkodott a vásárló, hogy mennyire felmentek a zöldségek, gyümölcsök árai.

– Nézze meg, a pékségek már március végén azt mondták, 30–40 forinttal kénytelenek emelni az alapanyag- és az energiaárak drágulása miatt. A KSH statisztikája szerint a zöldségfélék a decemberi 18,4 százalékkal szemben csak 2,1 százalékkal kerültek többe, mint tavaly év elején. A paradicsom 7,5, az uborka 11,3 százalékkal, a vöröshagyma 9,4, a fejes káposzta 9 százalékkal drágább lett egy év alatt, míg a sárgarépa 12,3, a fejes saláta 16,8 százalékkal olcsóbb volt, mint egy évvel ezelőtt.



A hétvége előtti piaci kínálatból látszott, hogy a külföldi termékek mellett egyre nagyobb teret kapnak a magyar zöldségek, a szigetvári és a mórahalmi paradicsom, a zöldhagyma, a piros retek, a káposztafélék, de már magyar eper is van.



– Ezek még üvegházi, fóliás termékek. Sok helyen még hagyományos kazánt vagy vegyes tüzelésűt használnak, de terjedőben van a termálvízzel való fűtés – említette meg az egyik eladó. – Az árakról a termelők is panaszkodnak, de azt tudják, van egy határ, ameddig elmehetnek. A magyar paradicsom mellett már áruljuk az első magyar káposztát, és most az első hazai kelkáposzta és a spárga is a pulton van már – tette hozzá.





Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (forint/kilogramm vagy darab, doboz, csokor)



Zöldségek batáta 599/kg burgonya 270–349/kg cukkini 1190–1290/kg fokhagyma 1690–1990/kg paprika 1790/kg paradicsom 1290/kg retek 199/cs karfiol 890/kg karalábé 350/kg káposzta 299–550/kg kelkáposzta 490–550/kg kelbimbó 1200/kg kígyóuborka 990–1490/kg koktélparadicsom 2990–3290/kg lila hagyma 350–490/kg lila káposzta 499/kg datolyaparadicsom 2490/kg padlizsán 1190–1290/kg paradicsom (mórahalmi) 1290/kg paradicsom (szigetvári) 950–1340/kg paprika 1990–2990/kg piros retek 150/cs retek 300/db saláta 250/db salátauborka 1190/kg sárgarépa 290–299/kg spárga (fehér) 2000/cs spárga (zöld) 2200/cs szívkáposzta 790/kg uborka 1490/kg vöröshagyma 270–399/kg zeller 690/kg zöldséggyökér 799–990/kg Gyümölcsök alma 350–399/kg avokádó 590/cs áfonya 6200/kg banán 499–699/kg citrom 690/kg dió 3000–3700/kg eper 2400/kg görög narancs 590/kg kivi 890/kg szőlő 1990/kg mandarin 690/kg narancs 499–599/kg vérnarancs 990–1190/kg vilmoskörte 990/kg