Mintegy három óra alatt elérhető a főváros autóbusszal Komlóról – egy péntekenként induló új, Kakasd után autópályán közlekedő járattal bővült a várost Budapesttel összekötő vonal nemrég.



Mint ismeretes, az új komlói autóbusz-állomást ez év elején adták át. A modern komplexum a járatbővítésekre is lehetőséget teremtett, a létesítmény a korábbinál több busz fogadására alkalmas. A Komlói Tömegközlekedés Blog már korábban kezdeményezte a Komló–Budapest vonal bővítését – idén áprilistól az új járat elindult, így a komlóiak átszállás nélkül, kényelmes autóbusszal érhetik el mintegy három óra alatt a fővárost.



– A tömegközlekedést érintő fejlesztésekre több olyan terv is készült a Komlói Tömegközlekedés Blog közreműködésével, amely köldökzsinórt jelenthet a város számára – emelte ki Polics József, Komló polgármestere. – Ezek közül a legfontosabb a Budapest gyorsabb elérését szolgáló nemrég bevezetett újítás, illetve a tavaly indult balatoni járatok megtartása és lehetőség szerinti bővítése.



Mint ismeretes, harminc évnyi szünet után tavaly nyáron ismét biztosított volt a közvetlen utazási lehetőség az egykori bányászvárosból a magyar tengerhez – a Komlói Tömegközlekedési Blog indítványára autóbusz indult Komlóról Balatonmáriafürdőre a hétvégi napokon, ami kisvártatva, igazodva az igényekhez, dupla járattá bővült.



Idén nyáron pedig nem kizárt, hogy már nem csak szombaton és vasárnap, hanem hétköznapokon, csütörtökön és pénteken is közlekedik majd a közkedvelt balatoni busz, a komlóiak kérésének megfelelően – az elképzelést a helyközi közlekedés ellátásáért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumnak kell jóváhagynia.



Az is terv, hogy a busz Keszthelyig közlekedne, ahonnan átszállással Hévíz is könnyen elérhetővé válna. A Blog kérésére – tájékoztatójuk szerint – a Volánbusz annak a lehetőségét is vizsgálja, hogy egy meglévő Pécs–Siófok járat Komlón át közlekedjen.

Sokak kérésének eleget téve mindezek mellett arra is van remény, hogy ez év nyarán próbajelleggel – szintén a szaktárca jóváhagyásának függvényében – új autóbuszjárat indulhat Komló és Orfű között, igazodva a strandolási szokásokhoz.





Máris megkezdődtek a rongálások





Január végén adták át a csaknem egymilliárd forintból megújult komlói autóbusz-állomást. A nagyszabású fejlesztés részeként többek közt a pénztáraknak, utasvárónak, mosdóknak helyet adó új főépület is készült a város szívében. Még három hónap sem telt el az átadóünnepség óta, a károkozás azonban már megkezdődött: megjelentek az első firkák a váróban. Az önkormányzat mindenkit arra kér, hogy óvja az új pályaudvar tisztaságát és épségét. Hangsúlyozva, hogy a váróterem is kamerákkal felszerelt – a felvételek segítségével indokolt esetben a szükséges lépéseket megteszik a rongálások megakadályozása érdekében.