A parkolásra kijelölt útszakaszokon hosszan kígyózó kocsisorok várták a gasztronómiai és kulturális programon részt vevő tulajdonosaikat. Rengeteg család és fiatal érkezett a baranyai tó köré, az ételkülönlegességek mellett számos egyéb programmal találkozhattak, s a helyi és hazai termékek megismerésére és megvásárlására is lehetőséget teremtettek. A programon hazai látogatók mellett külföldi vendégekkel is találkozhattunk, ellátogatott például egy Pécsen dolgozó és tanuló nemzetközi fiatalokat összefogó túrázó csapat is.

Főként az Orfűi Tájház és Kemencés Udvar, az Orfűi Malmok és a Medvehagyma Ház körül gyűltek össze a résztvevők, de további helyszíneken is találhattak programokat a résztvevők a hétvége során.

Az információra éhes látogatók vezetett malomtúrán, kiállításokon, előadásokon tájékozódhattak, a hagyományos és különleges ízekre vágyók pedig a különböző medvehagymás fogásokat kóstolhattak. Medvehagymás kolbász, pogácsa, pesto, burgonyapüré, medvehagyma-krémleves és medvehagymával ízesített kürtőskalács is terítékre került.

A fesztiválozók előadásokat is hallgathattak, megismerkedhettek medvehagymás receptekkel. Az egészséges táplálkozásról is informálódhattak Gyuricza Ákos dietetikus, élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi szakértő segítségével. Jelen volt a pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmények sátra is, ahol egészségfelmérésen és tanácsadáson vehettek részt a látogatók. A természet, a Mecsek és a környező élővilág megismerését célzó előadásokkal és bemutatókkal is találkozhattak.

Kézműves-programokra, workshopokra is lehetőség nyílt, kosárfonással, gyöngyfűzéssel, méhviaszgyertya-öntéssel és medvehagymás füzet kötésével is erősíthették kreativitásukat a résztvevők, továbbá mesterségbemutatót láthattak a csuhé-, gyékény-, és sásfeldolgozás, valamint a fazekas szakma területéről.

A hangulatteremtéshez hozzájárultak a zenekarok, akik többféle műfajban mutatkoztak be, a 40+ rockzenei, a PMD Blues Band, a Trio Jazzeando jazzdallamokat játszott, a Kacaj együttes népzenei motívumokat dolgozott fel modern hangszereléssel.