A hagyományos rendezvényen több bizottság bírált összesen 301 tételt a 100 pontos rendszerben. Az idei verseny Champion bora a Stier Pincészet 2017-es super premium Villányi Franc-ja lett. Érdekesség, hiszen ilyen még nem volt, hogy ez a bor kapta a Média Bizottság díját is.

– A 2017-es évjárat kiemelkedő volt az elmúlt 10 év távlatában. Ideális volt az időjárás, így készültünk rá, hogy nagy borok születnek. A fenolos érettséget elérve, október végén szüreteltünk – mondta Lőrincz Norbert, a Stier Pincészet borásza. Ezután 20 hónapig érlelődött a bor első, illetve másodtöltésű tölgyfahordóban, és a palackban további két év kellett ahhoz, hogy megmutatkozzon a tétel, és még ezután is sokat fejlődhet a bor, nagy reményeket fűznek hozzá. A 2017-es Villányi Franc-nak nem ez volt az első sikere: tavaly a Vinagora Borversenyen aranyérmet kapott, és a verseny legjobb Cabernet Franc-ja is lett, illetve 2020-ban Prestige Reserve Medallion d’Or minősítéssel is díjazták.