Az adóellenőrök a héten a megye egész területén ellenőrzik a húsvéthoz kapcsolódó termékek értékesítőit, különös tekintettel a piaci kitelepülőkre, valamint a tojás-, hentesáru-, és édességkereskedőkre. Az ellenőrök vizsgálják többek között a nyugta- és számla­adást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A revizorok továbbra is bármikor megjelenhetnek az építkezéseken is.