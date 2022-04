Előkészítés után, 2009 januárjában az MSZP-s Tóth Bertalan alpolgármester által fémjelzett városvezetés idején adta el a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (PVH) jogelődje a Felsőmalom utca, Koller utca és a Búza tér közötti, kispiacnak otthont adó területet. Az ügyletnek az volt a lényege, hogy a város a telket átadja egy magánvállalkozóval közösen létrehozott cégnek, amely ott lakásokat épít és a területért cserébe – többek között – üzleteket ad vissza a városnak.

Az elmúlt években a terület körül változtak a tulajdonosok, valamint a birtokviszonyok is. A 2019 óta regnáló baloldali városirányítás pedig itt is igyekezett fogást keresni az előző fideszes városvezetésen, ezért nemrég egy propagandaközleménnyel is jelentkeztek. Ebben a Tóth Bertalan-féle önkormányzat felelősségéről szót sem ejtve azt vizionálták, hogy „félmilliárdos ingatlanvagyont szereztek vissza” és bejelentették, hogy „különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt újabb feljelentés született. A gyanú szerint csaknem félmilliárd forintnyi követelést nem sikerült több mint 10 évig érvényesítenie a városi vagyonkezelő korábbi vezetőinek”.



Lapunk megkereste a Mercat-Immo Kft.-t, amely 2017-ben – tehát az előző városvezetés és PVH vezetés idején – vette át a kispiac beruházását. A cég ügyvezetője, Vásárhelyi Nóra elmondta, hogy a PVH korábbi és jelenlegi vezetésével is jó a kapcsolatuk, közös a cél, hogy mindenki sikerrel zárja le ezt a 2008-ban kezdődött, elhúzódó projektet.



– A korábbi sajtóközlemény félreérthető, mert pont hogy a mi jogszerű birtokba kerülésünk jelentette 2017-ben a projekt megoldását, nem is vágtunk volna bele az akkori PVH jóváhagyása nélkül – mondta. – Köztünk és a jelenlegi PVH-vezetés között létrejött legutolsó, szintén közgyűlés által támogatott megállapodás szerint 2022-ben a teljes PVH-követelés megtérül, ez már 2019 óta folyamatosan így van, és már most is nyolcvan százalék körüli. Azért is félreérthető a városházi közlés, mert 2017 óta töretlenül vállaltuk, hogy a várossal szembeni követelés 2022-re teljesen megtérül, azóta minden lépésünk ezek alapján történt és történik.



Egyébként nem folyik nyomozás az ügyben, mivel a rendőrség azt megszüntette.



Egyelőre nem tudnak a beruházás során keletkezett károkról



A beruházó a lapunk olvasói jelzéseire is reagált. Közölte, minden építkezés zajos, főleg egy belvárosi, de a szomszédos ingatlan-tulajdonosok kérésére minden szombat és vasárnapi zajjal járó munkát mellőzik, nincs tudomásuk arról, hogy az építkezésük szomszédos ingatlanban kárt, akár repedést okozott volna. Hozzátette: mindent megtesznek, hogy a 14 éve koszos, elhanyagolt, rendezetlen, hajléktalanok által belakott belvárosi környezetéből egy modern, energiatakarékos élettér alakuljon ki, ezt a törekvést az elkészült Koller utcai ingatlanok szemléltetik. Az önkormányzat nem válaszolt a panaszokkal kapcsolatos kérdéseinkre.