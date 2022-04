Miközben a baloldal háborús konfliktus szélére sodorná hazánkat azzal, hogy az orosz–ukrán háborúba beavatkozna fegyverszállítással, katonai segítségnyújtással, addig a választáshoz közeledve Pécsen és Komlón is egyre agresszívebbek.

A baloldal azontúl, hogy a pécsi főterén bömbölteti a propagandát egy óriáskivetítőből – amit mindenkinek el kell viselnie, ha kíváncsi rá, ha nem – a szocialistáknak, DK-nak kampányoló jelenlegi polgármester jóváhagyásával, folytatódnak az utcai rongálásaik is.



Kővári János fideszes parlamentiképviselő-jelölt már múlt héten a helyi választási bizottsághoz fordult, hogy a jogsértések befejezésére szólítsák fel az elkövetőket, és azt is bejelentette, hogy a rendőrséghez fordul, valamint felhívta arra is a figyelmet, hogy a baloldal jelöltjének, Mellár Tamásnak a plakátjait nem bántották.



Az elmúlt egy hétben azonban fokozódtak a támadások a jobboldali jelölttel szemben – nem csak a balliberális helyi sajtó kapcsolt magasabb lejárató fokozatba –, és még több habkartonos hirdetését kezdték el megrongálni. Lapunknak is jelezték, hogy nagyjából kétszáz esetről tudnak, ez a szám pedig napról napra növekszik. Információink szerint csak kedden tizenegyet rongáltak meg, egy tinédzsert az Alsómalom utcában el is kaptak a rendőrök, de a belváros számtalan pontján és Kertvárosban is újabb és újabb támadásokat hajtanak, hajtottak végre.



Egy szemtanú azt is látta, hogy két férfiből és egy feltűnően szőke hajú nőből álló balos aktivistacsoport éjjel a Hungária utca és a Petőfi utca sarkán törte össze Kővári János kartonos hirdetéseit.



– Amikor kérdőre vontam őket, akkor azt mondták, hogy a Fidesz eddig rongált, most ők fognak. Rendőrt hívtam, de miközben a hatóságnak személyesen elmondtam a történteket, megjelent egy ismeretlen fiatal és elkezdte videóra venni a társalgásunkat, mindenféle előzetes jelzés nélkül – mesélte. – A rádióforgalmazásba bele-belehallgatva az is kiderült, hogy módszeresen hajtották végre az akciót, a rendőrök feljegyezték a károkat, a bűncselekményt pedig több térfigyelő kamera is rögzíthette.



Elmondása szerint később azt érzékelte, hogy a volt MSZP-s alpolgármester fia által vezetett Biokom dolgozói reggelre igen gyorsan össze is szedték a jobboldali jelölt letépett plakátjait.



A támadások nem álltak meg, szerdára virradóra még a pécsi Hársfa utcát is végigtarolták a baloldaliak.



Komlón egyébként hasonlóképpen jártak el Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselővel szemben. Közel hatvan plakátját tették tönkre ugyanis a városban, a rendőrségen feljelentést is tettek, úgy tudjuk, hogy a nyomozás már halad.



A politikus a közösségi oldalán szólította fel Szakács László DK-s jelöltet, hogy az aktivistái fejezzék be a módszeres rongálásokat.

Egyébként megyeszerte megjelentek Márki-Zay Péter „hivatalos” aktivistái is, akik mindent felszalagoznak, telematricáznak.



„Ellenség, aki nem a baloldalra szavaz”



A korábban szocialista képviselőjelöltnek is bejelentkező, a jelenlegi pécsi polgármester által elvileg az átvilágításokért fizetett ügyvéd, Bodnár Imre a közösségi oldalán közölte, hogy amennyiben valakinek „a szavazata hozzájárul Orbán Viktor rendszerének fenntartásához és ezzel a családom jövőjét veszélyezteti, véglegesen és visszafordíthatatlanul az ellenségemmé válik. Az ellenségeket minden esetben ellenségként kell kezelni, ebben nincs és nem is lehet kompromisszum.”

Később szűkítette a kört, mondván „ez a környezetemnek szól, akikkel napi kapcsolatban vagyok”. Így nem kizárt, hogy a városháza, az intézmények, önkormányzati cégek másképpen, szabadon gondolkodó és voksoló dolgozói is az ellenségei közé tartoznak majd.