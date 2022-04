A harkányi fürdő strandfürdő és gyógyfürdő kategóriákban már 2019-ben megkapta az öt csillagot, most pedig egy újabb kategóriában született kiváló értékelés.



A minősítő szakbizottság objektív szempontrendszer szerint pontozza a fürdőt, melynél figyelembe veszik a komplexum fekvését, környezetét, a megközelíthetőséget, az infrastruktúrát, a főbejáratot, az elérhető szolgáltatásokat, a medencék élményelemeit, a vízkezelést, vízminőséget, az öltözők biztonságát, a dolgozók szakképzettségét, idegen­nyelv-tudását, a vendéglátást, de még a hulladékkezelést is. Ezek alapján a maximálisan elérhető 235 pontból 228-at kapott a Harka Vízivilág, s mint az a határozatban szerepel, „a bizottság elismerését fejezi ki az elért eredményhez, az élményfürdő hiányzó szegmens volt a komplexumban, így egész évben tudnak programot nyújtani a családos, gyermekes vendégkörnek, rendkívül sok szolgáltatással rendelkezik”.



A nemzeti védjegy garanciát nyújt a fürdőszolgáltatás-nyújtás minőségének a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára, 2022. második negyedévében ülésező bíráló bizottság jóváhagyása után kapja meg a Harkányi Gyógyfürdő.



A Magyar Fürdőszövetség több mint 60 tagja között mindössze öt olyan fürdő található, amely ötcsillagos nemzeti védjeggyel rendelkezik strand, gyógyfürdő és élményfürdő kategóriában is. Ezekhez a létesítményekhez csatlakozik az idén a Harkányi Gyógyfürdő is.



Marosi-Melles András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója lapunk kérdésére elmondta, utóbb kiderült, hogy a minősítők márciusban inkognitóban is jártak a fürdőben, most április elején pedig két napot töltöttek itt, és kiemelték, hogy stabilan tartja ötcsillagos minősítését a gyógyfürdő és a strand is. A gyógyfürdőt jól kiegészíti a téli strand, tehát a gyógyulni érkezők és családtagjaik számára kellemes kikapcsolódást és élményt nyújt a Harka Vízivilág, és a komplexumban igénybe vehető wellness-szolgáltatások.



Az egész családnak kínál kikapcsolódást a vízi világ

Fotó: L. P.