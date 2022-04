Az MSZP–DK-s városvezetés innovációs biztosa havonta több mint bruttó félmillió forintot vihet haza és a ciklus végéig nagyjából összesen 30 millió forintot emészt fel Nemes Balázs kinevezése, de a járulékok miatt még ennél is többe kerül a pécsi adófizetőknek a politikus. Papíron a biztos feladata lenne például „a működő digitális, okosváros-megoldások, jó gyakorlatok feltérképezése bel- és külföldön”, vagy éppen a „jelenlegi testvér- és partnervárosi hálózat felmérése” és „a különböző megállapodások, szerződések áttekintése”. A balliberális politikus alá tartozik elvileg a „gimnáziumi és egyetemi diákélet fejlesztése, a városi diákközösség kialakulásának elősegítése, diákpolgármester és a városi diákok képviseletének szervezése”.

Legutóbb a közgyűlésen azért oltották le még volt saját párttársai is, mert hiába is kérdezték, hogy mit tett valójában, arra érdemi választ nem tudott adni, inkább csak vagdalkozott. Sőt, az ifjúsági koncepciót sem ő készíti el, hanem azzal megbíznak egy másik céget újabb milliókért, holott ez éppen az ő feladatköréhez – már amennyiben komolyan veszi – tartozna.

Nemes Balázs azonban eddig sem a munkájával, hanem azzal szerzett ismertséget, hogy például korábban azt fejtegette egy rádióadásban a fővárosi Pride kapcsán, hogy a melegeket utcakővel „picit durva” megdobálni, de ételmaradékkal rendben van, mert az belefér a véleménynyilvánítás szabadságába. „Pláne, ha tojásról, záptojásról vagy vajsavval töltött tojásról van szó”.

A korábban a budapesti olimpiát megfúró és a határon túli magyarságot gyalázó Momentum alapítója nem indult az önkormányzati képviselői választáson, tehát a választók nem adhattak felhatalmazást számára politikai pozíció betöltésére. Sőt, a pártember hiába szerepelt korábban a Momentum EP-listáján, nem jutott ki Brüsszelbe és hiába volt helye a pártjának a baranyai listáján 2019-ben, a megyei közgyűlésbe sem jutott be.

Nemes vélhetően azzal csíp­te meg a városházi posztot, hogy erőteljesen kampányolt a szocialista befolyás alá került helyi baloldalnak. Ő volt az, aki még a pécsi Kossuth-szobrot sem tisztelte az egyik baloldali pártdemonstráción és arra is felmászott, mondván szerinte ez belefér. Az akkori demonstráción azt is üvöltötte, hogy „az a helyzet, hogy az erőszak nem megoldás, de semmi más eszköz nem maradt a kezünkben”.

Nemes MSZP-hez való simulását jelezheti, hogy ő volt az, aki már a szocialista térhódítással szembeni, egyébként a több városházi momentumos által is aláírt, Péterffy Attilának címzett ultimátumot sem szignózta. A Momentumnál úgy is érezték többen, hogy éppen ellenük dolgozik a saját elnökük. Ráadásul a pártot legutóbb otthagyó Topán László vélhetően rá is utalva azt mondta távozása indokaként, hogy „nem kívánok sem ambiciózus egyének, sem immunhiányos szervezetek foglya, hasznos hülyéje vagy épp tettestársa lenni”.